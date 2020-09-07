Новости за ночь: Кипрские СМИ назвали имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, в период с 2008 по 2012 год вместе с членами семьи получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции. В списке есть российские, украинские и сирийские бизнесмены, отмечает «Газета.ру».

В списке оказался муж певицы Алсу Ян Абрамов, владелец «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, замначальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, президент компании «Евраз» Александр Фролов, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и его супруга, семья покойного банкира Владимира Когана.

Кроме того, в списке экс-руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко (с женой) и Владимир Столяренко (с супругой и дочерью), у которых, как недавно сообщало Ura.ru, власти Кипра подумывали аннулировать паспорта.

В списке также фигурируют украинский бизнесмен Игорь Коломойский в женой и дочерью и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Виталий Гайдук.

Перечень опубликован на фоне переговоров России и Кипра о разрыве соглашения о двойном налогообложении, по которому переводившиеся из России на Кипр деньги, включая проценты и дивиденды, облагались налогом в 2%. В сентябре Россия вышла из соглашения в одностороннем порядке Москва вышла из соглашения в одностороннем порядке, шли переговоры о повышении ставки до 15%, напоминает телеканал «360».

