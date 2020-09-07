Эксперт объяснил, почему Кипр раскрыл российских владельцев «золотых паспортов»

«Трудно предположить, что не связано с этим соглашением. Сейчас, как известно, идет целая кампания по пересмотру соглашения о двойном налогообложении с целым рядом стран, Кипр здесь не исключение», - отметил он, отвечая на вопрос НСН о связи публикации списка и переговорах по соглашению.

Николаев также пояснил, что бизнесмены с так называемыми «золотыми паспортами», а также их бизнес, ни в коей мере не пострадают от раскрытия информации о них.

«В данном случае бизнесмены никаких правил и законов не нарушали. У нас действовало соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром, как и со многими другими странами, - напомнил собеседник НСН. - Прежде всего в поле внимания - так называемые офшорные юрисдикции. Кроме того, существовал порядок предоставления гражданства в обмен на инвестиции, целый ряд стран его практикует. Ни то, ни другое не было нарушено, поэтому никаких нарушений со стороны российских граждан нет и опасаться им в данном случае нечего».

Кроме того Николаев отметил, что инициатором разрыва соглашения является российская сторона, которая хочет, чтобы ее граждане платили больше и по ставкам, которые действуют в российской юрисдикции.

«Кипр в соответствии с соглашением, если одна сторона инициирует такой процесс, должен на него как-то реагировать», - добавил Николаев.

Сегодня руководитель кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис объявил, что Россия и Кипр в ходе визита главы российского МИД Сергея Лаврова 8 сентября подпишут новое налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения.

Ранее политолог Андрей Суздальцев в беседе с НСН высказал мнение, что бизнес не вернется с Кипра в Россию даже под угрозой повышения налогов.

