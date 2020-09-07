Эксперт объяснил, почему Кипр раскрыл российских владельцев «золотых паспортов»
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев рассказал НСН о последствиях раскрытия имен российских бизнесменов, ставших гражданами Кипра за инвестиции.
Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции с 2008 по 2012 год. В нем есть фамилии и российских бизнесменов, а также членов их семей.
В частности в списке значатся муж певицы Алсу Ян Абрамов, владелец «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, замначальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, президент компании «Евраз» Александр Фролов, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин и его супруга, семья покойного банкира Владимира Когана.
Перечень опубликован на фоне переговоров России и Кипра о разрыве Соглашения об избежании двойного налогообложения, по которому переводившиеся из России на Кипр деньги, включая проценты и дивиденды, облагались налогом в 2%. В сентябре Москва вышла из соглашения в одностороннем порядке, шли переговоры о повышении ставки до 15%.
С высокой долей вероятности можно предположить, что публикация связана с денонсацией Соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил в эфире НСН директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
«Трудно предположить, что не связано с этим соглашением. Сейчас, как известно, идет целая кампания по пересмотру соглашения о двойном налогообложении с целым рядом стран, Кипр здесь не исключение», - отметил он, отвечая на вопрос НСН о связи публикации списка и переговорах по соглашению.
Николаев также пояснил, что бизнесмены с так называемыми «золотыми паспортами», а также их бизнес, ни в коей мере не пострадают от раскрытия информации о них.
«В данном случае бизнесмены никаких правил и законов не нарушали. У нас действовало соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром, как и со многими другими странами, - напомнил собеседник НСН. - Прежде всего в поле внимания - так называемые офшорные юрисдикции. Кроме того, существовал порядок предоставления гражданства в обмен на инвестиции, целый ряд стран его практикует. Ни то, ни другое не было нарушено, поэтому никаких нарушений со стороны российских граждан нет и опасаться им в данном случае нечего».
Кроме того Николаев отметил, что инициатором разрыва соглашения является российская сторона, которая хочет, чтобы ее граждане платили больше и по ставкам, которые действуют в российской юрисдикции.
«Кипр в соответствии с соглашением, если одна сторона инициирует такой процесс, должен на него как-то реагировать», - добавил Николаев.
Сегодня руководитель кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис объявил, что Россия и Кипр в ходе визита главы российского МИД Сергея Лаврова 8 сентября подпишут новое налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения.
Ранее политолог Андрей Суздальцев в беседе с НСН высказал мнение, что бизнес не вернется с Кипра в Россию даже под угрозой повышения налогов.
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