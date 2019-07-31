В России впервые за два года зафиксировали недельную дефляцию

Впервые с сентября 2017 года в России зафиксирована дефляция в 0,1%. Об этом говорят данные Росстата. Отмечается, что снижение общего уровня цен на товары и услуги произошло в период с 23 по 29 июля.

В течение этой недели индекс потребительских цен составил 99,9%, в то время как в начале июля он был равен 100,2%, а в начале года — 102,7%.

Как отмечает RT, последний раз недельная дефляция была зафиксирована в стране с 28 августа по 4 сентября два года назад.

Ранее экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, почему увеличение среднего чека в стране ещё не говорит о росте реальных доходов населения.