В России впервые за два года зафиксировали недельную дефляцию
Впервые с сентября 2017 года в России зафиксирована дефляция в 0,1%. Об этом говорят данные Росстата. Отмечается, что снижение общего уровня цен на товары и услуги произошло в период с 23 по 29 июля.
В течение этой недели индекс потребительских цен составил 99,9%, в то время как в начале июля он был равен 100,2%, а в начале года — 102,7%.
Как отмечает RT, последний раз недельная дефляция была зафиксирована в стране с 28 августа по 4 сентября два года назад.
Ранее экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, почему увеличение среднего чека в стране ещё не говорит о росте реальных доходов населения.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Горячие новости
- В России впервые за два года зафиксировали недельную дефляцию
- Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
- ЦИК получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
- Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
- ФСБ предотвратила теракт в Татарстане