«12 дырок» в законах – причина ЖКХ-поборов

В 1990-е годы в России были приняты законы, из-за которых образовались «12 дырок в законодательстве». Они позволяли муниципальным и региональным властям устанавливать тарифы на услуги ЖКХ выше, чем предусмотренные правительством индексы. Такое объяснение дал Владимиру Путину глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Сейчас эти дырки уже закрыты, - сказал собеседник главы государства. Путин поднял вопрос необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ по итогам «прямой линии», в ходе которой этим летом по-прежнему поступали жалобы на суммы в квитанциях. По словам Игоря Артемьева, правительство «уже много лет» не устанавливает тарифы выше инфляции. Есть постановление, по которому тарифы запрещено завышать. Даже если в регионе тарифы оказались ниже «экономически обоснованных», и в этом случае их нельзя поднять без одобрения ФАС. «История с теми законами 1990-х годов завершена», - рапортовал глава службы.

«Не совсем», - возразил президент. В таком случае люди не жаловались бы во время «прямой линии», - добавил он. – «Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», - сказал Владимир Путин.

А в реальной жизни дела обстоят так: в конце минувшего года кабмин утвердил порядок индексации тарифов ЖКХ, согласно которому, в связи с ростом НДС с 18 до 20% с 1 января тарифы были проиндексированы на 1,7%, а с июля — еще на 2,4%. И летом на «прямую линию» поступил вопрос президенту из Омска, автор которого рассказал, что в вопросе обращения с отходами ничего не изменилось, кроме суммы в платежках: вместо 90 рублей услуга стала стоить 133 рубля, а затем и 266. Как выяснила впоследствии ФАС, тариф в Омске решением местных властей был завышен в два раза.

За некоторые услуги ЖКХ россияне переплачивают более 100% их себестоимости, - говорил весной этого года тот же Игорь Артемьев. И приводил пример, согласно которому, стоимость производства одного кубометра воды в соседних регионах может отличаться в 54 раза. Объяснение потрясало своей откровенностью:

«Там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высoкопоставленного чиновника», - заявлял тогда Артемьев.

Входит ли эта причина в число 12 закрытых дырок в законодательстве, «не совсем» ясно.

