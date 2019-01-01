Цены выше - траты больше. Средний чек россиян в июне увеличился
НСН разбирается, с чем связано увеличение расходов россиян на самые необходимые товары.
Средний чек в июне по сравнению с маем увеличился на три рубля. В мае при походе в магазин россияне приобретали товаров на 556 рублей. По данным исследования «Ромир», которые публикует РИА Новости, первый летний месяц россияне стали больше тратить в гипермаркетах. Однако экономисты при этом сделали вывод, что люди всё равно продолжают экономить.
Ранее компания Ipsos Comcon представила исследование, где рассказала, что больше половины россиян покупают товары только по акциям. В сравнении с 2016 годом их число выросло на 10%.
В ситуации, когда сокращаются доходы населения, более всего подвержены инфляции цены на самые необходимые продукты питания, считает председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Он сделал свое заявление в эфире НСН.
«У нас уже давно цены на продукты не назначает государство, они не зависят от издержек производителя и сферы обращения, а зависят, в первую очередь, от спроса. Это продукты из ассортимента самых бедных людей. Эти продукты нечем заменить: крупы, хлебобулочные изделия, сахар, овощи, прежде всего, картофель, самые дешевые молочные продукты. Люди покупают крупы – варят из них каши, из овощей – супы. Их покупают, чтобы выжить», - отметил Шелищ.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост доходов населения, который заложен в поправках на уровне 1% в 2019 году, маловероятен. Он назвал такой прогноз слишком оптимистичным, хотя и отметил, что речь идет о незначительных изменениях. При этом Кудрин добавил, что в первом квартале реальные доходы населения снижались. Помимо этого, он отметил, что выполнение некоторых макропоказателей остается под вопросом.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН согласился с мнением главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По его словам, на рост доходов населения влияют несколько факторов.
«Здесь есть два ключевых обстоятельства. Первое – собственно состояние экономики и экономического роста. Но вот пока первые доступные данные за пять месяцев не внушают особого оптимизма. Как известно, в первом квартале 0,5% был рост ВВП по итогам пяти месяцев, оценочно 0,7%. Это значит, что фактически экономика в состоянии стагнации и, соответственно, трудно рассчитывать на то, что бизнес в этой ситуации будет как-то активно повышать зарплаты, если нет расширения бизнеса и наращивания объемов», - рассказал он.
Добавим, жители обеих столиц при этом проявили тенденцию к снижению потребления. У москвичей средний чек «просел» на 1,8% (706 рублей вместо 719 в мае), а относительно прошлогоднего июньского показателя он уменьшился на 4,2%. В Питере средний годовой чек уменьшился на 3,4%, но прирос относительно майского на 0,9% и составил 705 рублей.
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