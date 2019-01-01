Цены выше - траты больше. Средний чек россиян в июне увеличился

Средний чек в июне по сравнению с маем увеличился на три рубля. В мае при походе в магазин россияне приобретали товаров на 556 рублей. По данным исследования «Ромир», которые публикует РИА Новости, первый летний месяц россияне стали больше тратить в гипермаркетах. Однако экономисты при этом сделали вывод, что люди всё равно продолжают экономить.

Ранее компания Ipsos Comcon представила исследование, где рассказала, что больше половины россиян покупают товары только по акциям. В сравнении с 2016 годом их число выросло на 10%.

В ситуации, когда сокращаются доходы населения, более всего подвержены инфляции цены на самые необходимые продукты питания, считает председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Он сделал свое заявление в эфире НСН.

«У нас уже давно цены на продукты не назначает государство, они не зависят от издержек производителя и сферы обращения, а зависят, в первую очередь, от спроса. Это продукты из ассортимента самых бедных людей. Эти продукты нечем заменить: крупы, хлебобулочные изделия, сахар, овощи, прежде всего, картофель, самые дешевые молочные продукты. Люди покупают крупы – варят из них каши, из овощей – супы. Их покупают, чтобы выжить», - отметил Шелищ.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост доходов населения, который заложен в поправках на уровне 1% в 2019 году, маловероятен. Он назвал такой прогноз слишком оптимистичным, хотя и отметил, что речь идет о незначительных изменениях. При этом Кудрин добавил, что в первом квартале реальные доходы населения снижались. Помимо этого, он отметил, что выполнение некоторых макропоказателей остается под вопросом.