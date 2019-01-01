Экономист: Увеличение среднего чека еще не говорит о росте благосостояния

Согласно данным исследования холдинга «Ромир», средний чек россиян в июне вырос по сравнению с маем на 0,5%, сообщает РИА Новости.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, почему подобные исследования не являются поводом для выявления трендов в экономических процессах.

«Экономические процессы сезонны, поэтому их течение нельзя сравнивать с прошлым месяцем: например, в декабре всегда большой рост расходов, а в январе дикое сжатие потребления, но это всего лишь показатель последствия праздников. "Ромир" – социологический холдинг, а не макроэкономический, поэтому он имеет право совершать любые экономический ошибки и неточности, и сейчас он даёт первичную социологическую информацию без интерпретации. Замечу, что охват холдинга более репрезентативен, чем охват Росстата, и его социологические данные очень качественны и уникальны даже не смотря на то, что касаются только городов и не касаются сельской местности», - сказал он.

Кроме того, специалист добавил, что с экономической точки зрения репрезентативным может быть только анализ потребительских трендов схожих календарных периодов.