Экономист: Увеличение среднего чека еще не говорит о росте благосостояния
Экономист в эфире НСН интерпретировал результаты исследования холдинга «Ромир», рассказав, почему они не обозначают новых потребительских трендов.
Согласно данным исследования холдинга «Ромир», средний чек россиян в июне вырос по сравнению с маем на 0,5%, сообщает РИА Новости.
Экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, почему подобные исследования не являются поводом для выявления трендов в экономических процессах.
«Экономические процессы сезонны, поэтому их течение нельзя сравнивать с прошлым месяцем: например, в декабре всегда большой рост расходов, а в январе дикое сжатие потребления, но это всего лишь показатель последствия праздников. "Ромир" – социологический холдинг, а не макроэкономический, поэтому он имеет право совершать любые экономический ошибки и неточности, и сейчас он даёт первичную социологическую информацию без интерпретации. Замечу, что охват холдинга более репрезентативен, чем охват Росстата, и его социологические данные очень качественны и уникальны даже не смотря на то, что касаются только городов и не касаются сельской местности», - сказал он.
Кроме того, специалист добавил, что с экономической точки зрения репрезентативным может быть только анализ потребительских трендов схожих календарных периодов.
«Когда социологи говорят, что свободные средства населения в июне выросли на 5% по сравнению с маем, нужно посмотреть, так же ли шли эти процессы в прошлые 5 лет. Если бы 4 года подряд в июне денег у населения было меньше, чем в мае, то это уже нечто более интересное, необычное и заслуживающее внимания событие, а если это обычная сезонность, то она никого волновать не должна. Есть очень простой метод сравнения с аналогичным периодом прошлого года, то есть, июнь не с маем, а с июнем прошлого года. А ещё стоит заметить, что общую картину потребления может искривить различие в официальных доходах россиян (например, если бы количество людей со средней заработной платой больше одного миллиона в месяц по данным Росстата выросло в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) или реальная инфляция, с учётом которой нужно корректировать сравнение экономических процессов», - резюмировал Михаил Делягин.
Ранее в эфире НСН специалисты уже обсуждали увеличение среднего чека.
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