Назван средний размер пенсии по стране
Росстат назвал средний размер пенсии в России. По данным на июнь 2019 года она составила в среднем значении 14 тысяч 168 рублей, пишет РИА Новости.
Отмечается, что это на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, в ведомстве выяснили, что нынешний размер средней пенсии составляет 30,5% от средней заработной платы.
Добавим, вырос и реальный, то есть с поправкой на инфляцию, размер назначенных пенсий по итогам полугодия — на 0,8%.
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил порядок расчета прожиточного минимума для пенсионеров при начислении социальных доплат к пенсиям. Теперь при расчёте будет учитываться размер прожиточного минимума в регионе, а также в целом по стране в первом и втором квартале. Также в расчет возьмут размер прожиточного минимума пенсионера по стране на очередной финансовый год.
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