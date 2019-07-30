Назван средний размер пенсии по стране

Росстат назвал средний размер пенсии в России. По данным на июнь 2019 года она составила в среднем значении 14 тысяч 168 рублей, пишет РИА Новости.

Отмечается, что это на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, в ведомстве выяснили, что нынешний размер средней пенсии составляет 30,5% от средней заработной платы.

Добавим, вырос и реальный, то есть с поправкой на инфляцию, размер назначенных пенсий по итогам полугодия — на 0,8%.