Большинству россиян денег до зарплаты не хватает и они вынуждены занимать. Исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», на которое ссылается РИА Новости, показало, только пяти процентам граждан даже удается делать сбережения, а четверти - хватает заработанных денег на месяц.

В дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 7 процентов, одной тысячи рублей не хватает более 11 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10 процентам.

Чтобы восполнить недостающее, люди, как правило, обращаются либо к знакомым, либо в микрофинансовые организации. При этом директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.

«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.

В Федеральной службе госстатистики накануне заявили, что самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей. В этой связи в интервью НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев назвал это показатель заработной платы миной замедленного действия.