Народ нищает, влезает в долги и мечтает о нормальной зарплате
Исследование показало, что большинству россиян не хватает денег до зарплаты. Эксперты НСН подтвердили сложное экономическое положение народа и предупредили, что снижение зарплат - это мина замедленного действия.
Большинству россиян денег до зарплаты не хватает и они вынуждены занимать. Исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», на которое ссылается РИА Новости, показало, только пяти процентам граждан даже удается делать сбережения, а четверти - хватает заработанных денег на месяц.
В дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 7 процентов, одной тысячи рублей не хватает более 11 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10 процентам.
Чтобы восполнить недостающее, люди, как правило, обращаются либо к знакомым, либо в микрофинансовые организации. При этом директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.
«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.
В Федеральной службе госстатистики накануне заявили, что самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей. В этой связи в интервью НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев назвал это показатель заработной платы миной замедленного действия.
«В реальности это состояние бедности. Хотя формально по критерию доходов ниже прожиточного минимума люди не попадают в число бедных, но, называя вещи своими именами, это, конечно, состояние бедности. Поэтому реально у нас число бедных существенно выше, чем официальная цифра. Это делает чрезвычайно актуальной борьбу с бедностью, потому что это такая мина замедленного действия. Люди не могут ходить не то что в театр, но даже посещать кинотеатры, покупают крайне мало одежды. Просто такое прозябание, биологическое существование, поддержание какой-то жизнеспособности на самом низком уровне», — сказал он.
Исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, РАНХиГС показало, что пятая часть граждан России жалуется на падение заработной платы.
Как заявил НСН экономист Михаил Делягин, в реальности зарплаты снизились у 80 процентов населения
«Поскольку инфляция продолжается, рубль продолжает обесцениваться, стараниями нашего замечательного государства, правительства и Банка России, то реальные заработные платы снизились не только у 18 процентов, которые сообщили о снижении доходов, но и у всех 62 процентов, которые сообщили о том, что у них доходы не изменились. Если номинальная заработная плата осталась прежней, и цены при этом выросли, то реальная заработная плата снизилась», — заявил собеседник агентства.
По данным Росстата, реальные доходы россиян падают с 2014 года. В 2017-м они снизились на 1,7 процента, в 2018-м — на 0,2 процента. В 2019 году доходы продолжили падение — в январе снижение составило 1,3 процента. Это самое затяжное падение доходов в новейшей истории России.
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