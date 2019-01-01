Экономика

Путину на Урале пожаловались на высокие цены на бензин

19 июля21:04

Владимиру Путину во время встречи с рабочими новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината задали вопрос о ценах на бензин, сообщает URA.RU.

«Рост цены на бензин ниже уровня инфляции», — подчеркнул президент России. Путин отметил, что серьезное ограничение рост цен будет тормозить развитие нефтепереработки в стране.

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ТЕГИ:Цены На Бензин