Путину на Урале пожаловались на высокие цены на бензин

Владимиру Путину во время встречи с рабочими новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината задали вопрос о ценах на бензин, сообщает URA.RU.

«Рост цены на бензин ниже уровня инфляции», — подчеркнул президент России. Путин отметил, что серьезное ограничение рост цен будет тормозить развитие нефтепереработки в стране.

