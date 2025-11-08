В РФ предрекли рост продаж авто до 1,4 млн штук по итогам года
Автоэксперты Андрей Ольховский и Андрей Терлюкевич в эфире НСН объяснили, что на рост продаж в октябре повлияло предстоящее изменение правил утильсбора.
По итогам 2025 года объем продаж авто в России может вырасти до 1,4 млн штук, но падение продаж в этом году связано с программой охлаждения экономики, которую проводит Банк России. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский.
Ранее в Минпромторге сообщили, что в России по итогам января - октября 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов снизились в годовом выражении на 22% до 1,197 млн единиц. Отмечается, что рынок новых автомобилей российского производства в отчетном периоде снизился на 3%, до 657,6 тысячи штук.
При этом за десять месяцев рынок легковых авто составил 1,055 млн (-20%), рынок LCV — 86,7 тысячи (-23%), грузовиков — 46,4 тысячи (-56%), автобусов — 9,6 тысячи (-42%). Однако, по словам Ольховского, в октябре 2025 года продажи были достаточно позитивными для всех участников рынка.
«И объем продаж порядка 165 тысяч авто говорит о повышенном интересе со стороны клиентов. Инициатором такой активности является Минпромторг с проектом изменения утильсбора. Ажиотажного спроса в связи с новостями о пересмотре правил утильсбора не наблюдается, но часть клиентов, которые откладывали покупку на следующий год, совершили ее в этом. Действительно часть предложений по скидкам еще сохраняются, но их количество сокращается. Ноябрь будет чуть спокойнее, чем октябрь, но все равно продажи планируются примерно на таком же уровне», - отметил он.
При этом автоэксперт объяснил, с чем связано падение продаж в 2025 году.
«Падение продаж в 2025 году объективно связано с ростом стоимости денег для конечного клиента и той программой охлаждения экономики, которую проводит Банк России. Любые позитивные новости в части снижения стоимости владения автомобилем дают эффект роста продаж. Объемы такого роста напрямую коррелируют с тем уровнем снижения, которые произошли или произойдут. В текущий момент мы видим, что рынок начал расти, но объемы роста не такие значимые, как нам хотелось бы. Однако, если темпы снижения будут и далее такие же, то рынок продолжит рост и вернется к показателям прошлого года. Объем продаж может вырасти до 1,4 млн штук по итогам 2025 года», - объяснил он.
В свою очередь гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич в разговоре с НСН сообщил, что октябрь стал рекордным месяцем по продажам в текущем году.
«Октябрь стал рекордным месяцем по продажам в 2025 году. Основным драйвером рынка стал проект постановления о новых правилах расчета утильсбора. На рынке наблюдался ажиотажный спрос в связи с новостями о пересмотре правил утильсбора. Причем возник он не только на потенциально попадающие под изменения правил модели, продажи выросли по большинству официально представленных в РФ марок. Скидочные предложения сохраняются точечно, но в сильно урезанном виде и далеко не на все модели. Спрос в ноябре останется на высоком уровне, но продажи, скорее всего, будут ниже октября, так как на рынке образовался дефицит по многим маркам, в том числе ввозимым по схеме параллельного импорта», - заключил он.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что российская машина Lada Iskra стала достойным конкурентом китайского автопрома благодаря современному дизайну, однако ее продажи пока далеки от рекордных.
