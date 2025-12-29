СМИ: Экономический рост в Европе может возобновиться при условии завершения конфликта на Украине

Возобновление экономического роста в Европе в 2026 году напрямую зависит от прекращения конфликта в Украине, сообщает Financial Times.

Экономисты, которых опросило издание, описывают потенциальный сценарий, как начало «положительного цикла»: с окончанием боевых действий снизятся цены на энергоресурсы, активизируются инвестиции и торговля.

При этом эксперты настаивают, что фундаментом для таких изменений должен стать мир, соответствующий интересам Киева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «широко закрытых» глазах Запада на коррупцию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
