Лукашенко рассказал о своем самочувствии после падения во время игры в хоккей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем самочувствии после падения на лед, которое произошло во время матча, сообщают «Известия».

Пресс-секретарь: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей

По его словам, он чувствует себя хорошо. «Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись», - указал он. При этом глава государства отметил, что у него - растяжения мышц спины. Лукашенко подчеркнул, что уже готовится к следующей игре.

Президент сбили с ног во время хоккейного матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
