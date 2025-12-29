Лукашенко рассказал о своем самочувствии после падения во время игры в хоккей
29 декабря 202503:31
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем самочувствии после падения на лед, которое произошло во время матча, сообщают «Известия».
По его словам, он чувствует себя хорошо. «Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись», - указал он. При этом глава государства отметил, что у него - растяжения мышц спины. Лукашенко подчеркнул, что уже готовится к следующей игре.
Президент сбили с ног во время хоккейного матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко рассказал о своем самочувствии после падения во время игры в хоккей
- Трамп: Теория о «российском следе» мешала диалогу США и России
- Трамп опроверг обвинения в обстреле Запорожской АЭС Россией
- Трамп: Идут финальные стадии переговоров по Украине
- Трамп: Россия поможет восстановить Украину
- РПЦ: Искусственный интеллект не сможет заменить учителя
- Экс-солистка группы «Мираж» попыталась спасти породистого пса
- СМИ: Экономический рост в Европе может возобновиться при условии завершения конфликта на Украине
- Трамп заявил, что Евросоюз ещё не принял решение по российским активам
- Трамп заявил, что вновь поговорит с Путиным после встречи с Зеленским
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru