Трамп заявил, что Евросоюз ещё не принял решение по российским активам
29 декабря 202500:01
Решение по использованию замороженных активов России Европой для восстановления Украины еще не принято.
Об этом представителям СМИ перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил президент США Дональд Трамп.
«Ничего из этого еще не было решено», - указал глава государства.
Недавний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед встречей последнего с Зеленским вызвал серьёзное беспокойство среди украинских чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что Евросоюз ещё не принял решение по российским активам
- Трамп заявил, что вновь поговорит с Путиным после встречи с Зеленским
- СМИ: Разговор Путина и Трампа перед встречей с Зеленским вызвал беспокойство
- Путин и Трамп считают предложение о перемирии попыткой затянуть конфликт на Украине
- СМИ: Минимум трое россиян пострадали от ядовитых медуз на Кубе
- Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным
- Папа римский передал Украине 100 тысяч порций супов быстрого приготовления
- Россиянка Горячкина завоевала титул чемпионки мира по рапиду
- Трамп: ООН не помогает в урегулировании украинского конфликта
- Путин подписал закон об отмене ежегодных деклараций о доходах для чиновников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru