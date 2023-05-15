Трамп заявил, что Евросоюз ещё не принял решение по российским активам

Решение по использованию замороженных активов России Европой для восстановления Украины еще не принято.

Путин и Трамп считают предложение о перемирии попыткой затянуть конфликт на Украине

Об этом представителям СМИ перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил президент США Дональд Трамп.

«Ничего из этого еще не было решено», - указал глава государства.

Недавний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед встречей последнего с Зеленским вызвал серьёзное беспокойство среди украинских чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

