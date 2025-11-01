Россиян предостерегли от покупки автомобилей ниже рыночной цены

При покупке автомобиля ниже рыночной цены следует помнить о том, что в нем могут быть замаскированы серьезные дефекты либо его впоследствии могут изъять по решению суда. Об этом заявил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в интервью порталу «Газета.Ru».

По его словам, неисправности двигателя можно временно устранить, воспользовавшись присадками для топлива и масла, а чтобы замаскировать, например, рывки при переключении коробки передач, можно сбросить настройки.