Россиян предостерегли от покупки автомобилей ниже рыночной цены

При покупке автомобиля ниже рыночной цены следует помнить о том, что в нем могут быть замаскированы серьезные дефекты либо его впоследствии могут изъять по решению суда. Об этом заявил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в интервью порталу «Газета.Ru».

По его словам, неисправности двигателя можно временно устранить, воспользовавшись присадками для топлива и масла, а чтобы замаскировать, например, рывки при переключении коробки передач, можно сбросить настройки.

«Просто так машины по низу рынка никто не продает. Любой такой автомобиль требует детальной проверки с учетом многих факторов: нужно проверять собственника по базе службы судебных приставов, арбитражного суда, тщательно проверять сам автомобиль и указывать полную цену в договоре купли-продажи», — предупредил Шелков.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что для того, чтобы максимально обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом, не следует экономить на посещении техцентра, также нелишним будет заручиться поддержкой специалиста по подбору автомобилей и самому ознакомиться с особенностями эксплуатации той или иной модели. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
