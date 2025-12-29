Трамп: Идут финальные стадии переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине вступили в решающую фазу, сообщает «Газета.ру».

Путин и Трамп считают предложение о перемирии попыткой затянуть конфликт на Украине

По его словам, от их исхода зависит, будет ли конфликт завершен в ближайшее время или продлится годы. Глава государства предрек, что в случае провала дипломатии человеческие потери могут составить миллионы, отметив недопустимость такого сценария.

Также, по словам Трампа, Россия поможет восстановить Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

