Россиян предупредили о росте утильсбора еще на 25%

Он отметил, что после объявления об изменении методики расчета утильсбора продавцы перестали давать скидки на автомобили, что привело к росту цен.

«В дальнейшем мы увидим ещё большее их повышение: это связано с новой методикой расчёта утильсбора, и к тому же с 1 января он вырастет ещё на 25%», — предупредил Хайцеэр.

Ранее кабмин РФ принял постановление о модернизации системы утилизационного сбора — новые правила начнут действовать с 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

