Россиян предупредили о росте утильсбора еще на 25%
После индексации утильсбора 1 декабря 2025 года, в январе 2026 будет вторая волна пересмотра тарифов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Он отметил, что после объявления об изменении методики расчета утильсбора продавцы перестали давать скидки на автомобили, что привело к росту цен.
«В дальнейшем мы увидим ещё большее их повышение: это связано с новой методикой расчёта утильсбора, и к тому же с 1 января он вырастет ещё на 25%», — предупредил Хайцеэр.
Ранее кабмин РФ принял постановление о модернизации системы утилизационного сбора — новые правила начнут действовать с 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
