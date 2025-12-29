РПЦ: Искусственный интеллект не сможет заменить учителя

По его словам, ИИ может лишь стать ассистентом ученику. Комментируя роль технологий, он указал на их вспомогательную функцию: нейросети способны выполнять рутинную работу, но не заменят педагога.

Легойда объяснил это тем, что в основе образовательного процесса лежит диалог. Кроме того, он связал тему образования с вопросом национального единства, назвав его системой, которая вместе с семьей и верой превращает население страны в единый народ.

Сегодня один или два школьника из класса пишут эссе с помощью искусственного интеллекта, заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов в беседе с НСН.

