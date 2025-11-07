Как в Европе: Зачем Минфин предложил разбавлять бензин спиртом
Ничего опасного в разбавлении топлива спиртом для автомобилей нет, заявил НСН Евгений Аркуша.
Все страны Европы безопасно разбавляют бензин спиртом, а в России этого не происходило только из-за высоких акцизов. Об этом рассказал президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в разговоре с НСН.
Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, предполагающие обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Это одна из поправок ко второму чтению законопроекта (№1026190-8), который входит в бюджетный пакет. Об этом сообщил «Интерфакс». Аркуша подчеркнул, что это безопасная идея.
«Пока непонятно, что будет с акцизом на спирты. Но так уже давно и везде делают в Европе. В России такого не было только по одной причине — очень высокий акциз на этиловый спирт. Но для автомобилей ничего опасного в этом нет. Это просто было невыгодно для производителей», — объяснил он.
Новая мера должна помочь нарастить производство топлива АИ-92, указали в Минфине. Аркуша добавил, что для россиян вопрос с поставками очень актуален.
«У нас примерно 50% общего парка в стране — это 92-й бензин. В крупных городах доминирует 95-й, но он сейчас существенно дороже, а разницы для машин особой нет. Многие даже переходят обратно с 95-го на 92-й. превалирует в сторону 95-го, безусловно. Но учитывая, что 95-й сейчас существенно дороже. чем в 92-й, а разницы для машин в общем-то не особо», — добавил он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько в эфире НСН обвинил российских продавцов бензина в разбавлении топлива.
