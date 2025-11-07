Все страны Европы безопасно разбавляют бензин спиртом, а в России этого не происходило только из-за высоких акцизов. Об этом рассказал президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в разговоре с НСН.

Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, предполагающие обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Это одна из поправок ко второму чтению законопроекта (№1026190-8), который входит в бюджетный пакет. Об этом сообщил «Интерфакс». Аркуша подчеркнул, что это безопасная идея.