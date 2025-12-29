Трамп опроверг обвинения в обстреле Запорожской АЭС Россией

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, согласно которому, со стороны России отсутствуют обстрелы Запорожской АЭС.

Трамп: Россия поможет восстановить Украину

По его словам, президент России Владимир Путин сотрудничает с Киевом для скорейшего запуска станции. Трамп назвал поведение российского лидера в этом вопросе «очень хорошим».

Президент США указал, что идут финальные стадии переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАУкраинаРоссияАЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры