Трамп опроверг обвинения в обстреле Запорожской АЭС Россией
29 декабря 202502:32
Президент США Дональд Трамп сделал заявление после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, согласно которому, со стороны России отсутствуют обстрелы Запорожской АЭС.
По его словам, президент России Владимир Путин сотрудничает с Киевом для скорейшего запуска станции. Трамп назвал поведение российского лидера в этом вопросе «очень хорошим».
Президент США указал, что идут финальные стадии переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
