В НАС рассказали о потерях бюджета из-за новых тарифов утильсбора

Потери российского бюджета из-за новых тарифов утильсбора составят более 300 млрд рублей в год. Как пишет «Газета.Ru», об этом говорится в письме «Национального автомобильного союза» (НАС) на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова и руководителю Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева.

В документе отмечается, что даже при учёте усреднённого таможенного платежа за один автомобиль в размере 800 тысяч рублей, ежегодные потери составят «не менее 200 млрд рублей в год», однако в реальности, цифра будет больше.

«Заметную долю... составляет премиальный транспорт, где таможенные ставки составляют до 20 евро за каждый куб. см рабочего объёма двигателя. Можно прогнозировать, что потери составят более 300 млрд рублей ежегодно», — утверждают в НАС.

Ранее в Минпромторге заявили, что вступление в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили в России намерены перенести на 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
