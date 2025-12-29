Трамп: Россия поможет восстановить Украину
29 декабря 202501:40
Россия поможет восстановить Украину, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, это произойдет после окончания конфликта. «Они помогут, Россия поможет», - сказал Трамп журналистам.
Также Трамп заявил, что понимает Путина по вопросу прекращения огня. Глава белого дома отметил, что находится «на стороне мира».
Разговор Путина и Трампа перед встречей с Зеленским вызвал беспокойство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
