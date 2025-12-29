Трамп: Россия поможет восстановить Украину

Россия поможет восстановить Украину, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Путин и Трамп считают предложение о перемирии попыткой затянуть конфликт на Украине

По его словам, это произойдет после окончания конфликта. «Они помогут, Россия поможет», - сказал Трамп журналистам.

Также Трамп заявил, что понимает Путина по вопросу прекращения огня. Глава белого дома отметил, что находится «на стороне мира».

Разговор Путина и Трампа перед встречей с Зеленским вызвал беспокойство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры