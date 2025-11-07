«Рекордные» продажи Lada Iskra отказались считать сверхцифрами

Lada Iskra стала достойным конкурентом китайского автопрома благодаря современному дизайну, однако ее продажи пока далеки от рекордных, сказал НСН Ян Хайцеэр.

Lada Iskra — долгожданный отечественный автомобиль с выигрышным дизайном, однако сотни проданных автомобилей в месяц нельзя считать серьезным объемом. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Продажи модели автомобиля Lada Iskra в России в октябре достигли рекордных 637 единиц с момента начала реализации машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат». Хайцеэр назвал новую Lada интересным отечественным автомобилем с современным дизайном, однако о больших продажах говорить пока рано.

«Новинка всегда востребована. Lada Iskra, бесспорно, интереснее своих предшественников. Вся продукция «АвтоВАЗа» внешне уже возрастная. У Lada Granta дизайн вообще 1991 года, Lada Vesta тоже выпускается не первый день. Lada Iskra — это новинка, она стоит в выигрышной ценовой позиции для тех, кто не дотягивает до Lada Vesta и точно не хочет покупать младшую модель. Вместе с тем 637 единиц — это не сверхцифры, тем более, что новинку давно обещали, ее ждали, и часть людей уже давно запланировали эту покупку. Те, кто предпочитает отечественный автопром, естественно, берут новинку», — сказал Хайцеэр.

По мнению собеседника НСН, производственных мощностей «АвтоВАЗа» пока хватает, хотя концерну приходится конкурировать с китайскими производителями.

«Полагаю, что производственных мощностей российского завода хватает, учитывая, что “АвтоВАЗ” работает не в полную силу. Концерн находится в достаточно жесткой конкурентной борьбе с китайскими производителями, которые близки по цене и превосходят по опциям отечественную продукцию. “АвтоВАЗу” помогает определенный протекционизм по отношению к российскому производителю, в некоторых позициях российское предприятие в выигрыше, но в базовых комплектациях. Опять же, есть стабильные поклонники отечественного автопрома, которые считают, что он крепче, лучше приспособлен для наших дорог. Есть регионы, в которых более популярны отечественные автомобили, чем иномарки, например, Дагестан. Подождем, когда объем продаж будет исчисляться десятками тысяч автомобилей, тогда можно будет о чем-то серьезно говорить», — подытожил он.

Ранее Хайцеэр заявил, что российский автомобиль «Нива» пользовался популярностью в горных районах Европы, но сегодня им уже мало интересуются. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

