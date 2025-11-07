Lada Iskra — долгожданный отечественный автомобиль с выигрышным дизайном, однако сотни проданных автомобилей в месяц нельзя считать серьезным объемом. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Продажи модели автомобиля Lada Iskra в России в октябре достигли рекордных 637 единиц с момента начала реализации машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат». Хайцеэр назвал новую Lada интересным отечественным автомобилем с современным дизайном, однако о больших продажах говорить пока рано.

«Новинка всегда востребована. Lada Iskra, бесспорно, интереснее своих предшественников. Вся продукция «АвтоВАЗа» внешне уже возрастная. У Lada Granta дизайн вообще 1991 года, Lada Vesta тоже выпускается не первый день. Lada Iskra — это новинка, она стоит в выигрышной ценовой позиции для тех, кто не дотягивает до Lada Vesta и точно не хочет покупать младшую модель. Вместе с тем 637 единиц — это не сверхцифры, тем более, что новинку давно обещали, ее ждали, и часть людей уже давно запланировали эту покупку. Те, кто предпочитает отечественный автопром, естественно, берут новинку», — сказал Хайцеэр.