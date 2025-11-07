«Рекордные» продажи Lada Iskra отказались считать сверхцифрами
Lada Iskra стала достойным конкурентом китайского автопрома благодаря современному дизайну, однако ее продажи пока далеки от рекордных, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Lada Iskra — долгожданный отечественный автомобиль с выигрышным дизайном, однако сотни проданных автомобилей в месяц нельзя считать серьезным объемом. Об этом НСН заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Продажи модели автомобиля Lada Iskra в России в октябре достигли рекордных 637 единиц с момента начала реализации машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат». Хайцеэр назвал новую Lada интересным отечественным автомобилем с современным дизайном, однако о больших продажах говорить пока рано.
«Новинка всегда востребована. Lada Iskra, бесспорно, интереснее своих предшественников. Вся продукция «АвтоВАЗа» внешне уже возрастная. У Lada Granta дизайн вообще 1991 года, Lada Vesta тоже выпускается не первый день. Lada Iskra — это новинка, она стоит в выигрышной ценовой позиции для тех, кто не дотягивает до Lada Vesta и точно не хочет покупать младшую модель. Вместе с тем 637 единиц — это не сверхцифры, тем более, что новинку давно обещали, ее ждали, и часть людей уже давно запланировали эту покупку. Те, кто предпочитает отечественный автопром, естественно, берут новинку», — сказал Хайцеэр.
По мнению собеседника НСН, производственных мощностей «АвтоВАЗа» пока хватает, хотя концерну приходится конкурировать с китайскими производителями.
«Полагаю, что производственных мощностей российского завода хватает, учитывая, что “АвтоВАЗ” работает не в полную силу. Концерн находится в достаточно жесткой конкурентной борьбе с китайскими производителями, которые близки по цене и превосходят по опциям отечественную продукцию. “АвтоВАЗу” помогает определенный протекционизм по отношению к российскому производителю, в некоторых позициях российское предприятие в выигрыше, но в базовых комплектациях. Опять же, есть стабильные поклонники отечественного автопрома, которые считают, что он крепче, лучше приспособлен для наших дорог. Есть регионы, в которых более популярны отечественные автомобили, чем иномарки, например, Дагестан. Подождем, когда объем продаж будет исчисляться десятками тысяч автомобилей, тогда можно будет о чем-то серьезно говорить», — подытожил он.
Ранее Хайцеэр заявил, что российский автомобиль «Нива» пользовался популярностью в горных районах Европы, но сегодня им уже мало интересуются. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп и Орбан обсудили возможную встречу с Путиным в Будапеште
- «Рекордные» продажи Lada Iskra отказались считать сверхцифрами
- Звезда зумеров раскрыла, что заставляет молодежь плакать на концертах
- В Малом театре рассказали о разрушительной силе «Анны Карениной»
- Сербия променяет Россию на Евросоюз и Украину
- Лукашенко поручил перестроить работу пограничников на границе с Литвой
- Число погибших при крушении вертолета в Дагестане возросло до пяти
- Водитель Анджелины Джоли сообщил об освобождении из украинского военкомата
- Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми»
- Михалков сравнил Голливуд с поп-звездами, не пускающими молодых на сцену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru