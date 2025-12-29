Экс-солистка группы «Мираж» попыталась спасти породистого пса
В Ростове собака редкой итальянской породы кане-корсо оказалась на грани гибели из-за халатности хозяйки, которая морила ее голодом, сообщает Telegram-канал «112».
Новость о несчастном животном дошла до экс-солистки группы «Мираж» Светланы Разиной, известной своей активной помощью бездомным питомцам. Несмотря на то, что болезнь помешала певице лично организовать перевозку пса в Москву, ее пример вдохновил местных жителей, которые оперативно вмешались, забрали истощенного пса и теперь занимаются его реабилитацией.
Разина продолжает курировать ситуацию и готова предоставить собаке дом и дальнейшую помощь.
Ранее столичные спасатели около часа доставали собаку из бобровой норы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
