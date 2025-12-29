Экс-солистка группы «Мираж» попыталась спасти породистого пса

Путин подписал закон, который приравнивает к волонтерам граждан и организации, помогающие в увековечении памяти жертв геноцида советского народа С космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками Около 15 млн россиян могут потерять доступ к легальному микрокредитованию с 1 января В Москве в ночь на 1 января ожидаются морозы до -15 градусов