Трамп: Теория о «российском следе» мешала диалогу США и России

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским вновь подверг критике теорию о «российском следе» в выборах 2016 года.

Трамп: Россия поможет восстановить Украину

По его словам, эта «полностью фиктивная история» серьёзно препятствовала налаживанию диалога между Вашингтоном и Москвой, мешая обеим сторонам. Глава Белого дома отметил, что у него сохраняются рабочие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Также Трамп опроверг обвинения в обстреле Запорожской АЭС Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

