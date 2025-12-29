Трамп: Теория о «российском следе» мешала диалогу США и России
29 декабря 202503:01
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским вновь подверг критике теорию о «российском следе» в выборах 2016 года.
По его словам, эта «полностью фиктивная история» серьёзно препятствовала налаживанию диалога между Вашингтоном и Москвой, мешая обеим сторонам. Глава Белого дома отметил, что у него сохраняются рабочие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
Также Трамп опроверг обвинения в обстреле Запорожской АЭС Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
