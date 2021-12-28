В Гильдии риелторов вслед за Набиуллиной заявили о прекращении роста цен на жилье
Ставка по ипотеке в России будет расти и дальше, но цены на жилье в отдельных регионах могут прекратиться, заявил Константин Апрелев.
Повышение ставок по ипотеке скажется на замедлении роста цен на недвижимость в 2022 году, а в отдельных регионах рост цен может прекратиться, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 28 декабря заявила, что пик роста цен на недвижимость в России пройден. По ее словам, ставки по ипотеке немного увеличатся, но цены на недвижимость не будут расти серьезными темпами.
«Я согласен на самом деле с этой оценкой. Потому что ключевым драйвером роста цен, безусловно, является низкая ставка по ипотеке, которая уже почти на 2% в среднем выросла. Поэтому с ростом ставки по ипотеке снижается доступность кредитов. И, естественно, если учесть, что 85% всех сделок в России именно с ипотекой осуществляются, то снижение доступности ипотечных кредитов, безусловно, сокращает платежеспособный спрос. А платежеспособный спрос сокращает количество сделок, если он снижается. Такая тенденция, однозначно, в следующем году скажется на замедлении роста цен, а в каких-то регионах на прекращении роста цен. Поэтому это такая наиболее вероятная история с прогнозом», - отметил Апрелев.
По его словам, быстрого снижения цен на недвижимость ожидать не стоит.
«Пока что мы говорим только о замедлении темпа роста, о стабилизации, а дальше будем смотреть, что будет происходить с экономикой. На самом деле еще один драйвер – это международная инфляция. Очень большое количество денежной массы напечатано за рубежом в том числе, для того, чтобы преодолеть пандемию. И, естественно, это раскачивает в целом инфляцию во всем мире и сказывается на нас тоже. Я полагаю, что ипотечные ставки будут расти и дальше. Они напрямую зависят от ставки Центробанка. Поэтому как будет ЦБ менять ключевую ставку, так и будет все происходить. Пока ожидания того, что ключевая ставка будет снижаться, мы не наблюдаем. Пока что она растет», - заключил Апрелев.
Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку, что, по мнению главы института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, приведет к подъему ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%. Как отмечала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки.
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