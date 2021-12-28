В Гильдии риелторов вслед за Набиуллиной заявили о прекращении роста цен на жилье

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 28 декабря заявила, что пик роста цен на недвижимость в России пройден. По ее словам, ставки по ипотеке немного увеличатся, но цены на недвижимость не будут расти серьезными темпами.

«Я согласен на самом деле с этой оценкой. Потому что ключевым драйвером роста цен, безусловно, является низкая ставка по ипотеке, которая уже почти на 2% в среднем выросла. Поэтому с ростом ставки по ипотеке снижается доступность кредитов. И, естественно, если учесть, что 85% всех сделок в России именно с ипотекой осуществляются, то снижение доступности ипотечных кредитов, безусловно, сокращает платежеспособный спрос. А платежеспособный спрос сокращает количество сделок, если он снижается. Такая тенденция, однозначно, в следующем году скажется на замедлении роста цен, а в каких-то регионах на прекращении роста цен. Поэтому это такая наиболее вероятная история с прогнозом», - отметил Апрелев.

По его словам, быстрого снижения цен на недвижимость ожидать не стоит.