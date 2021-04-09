Ипотека подвела? Власти ищут виновников подорожания жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить существенный рост цен на жилье в российских регионах. Тему российский лидер поднял в четверг в ходе совещания с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. Путин отметил, что в среднем по стране цена недвижимости выросла на 12 процентов, однако в некоторых регионах рост оказался намного ощутимей. Например, в Северной Осетии – до 30 процентов, а в Орловской, Амурской, Рязанской областях и Адыгее — от 17 до 20 процентов.

По словам главы государства, в росте цен на жилье заметную роль сыграла программа льготной ипотеки, снизившая ставку до 6,5 процента, а также увеличение общего объема выданных кредитов, превысившего триллион рублей.

Еще в январе Центробанк в своем отчете «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2020 года» обратил внимание на ряд нежелательных эффектов, спровоцированных льготной ипотекой. Регулятор заявил, что дешевые кредиты поддерживают спрос, но подстегивают цены и провоцируют выдачу более рискованных займов.

По данным ЦБ, в декабре 2020-го по ипотечной госпрограмме в стране было выдано кредитов на 109 млрд руб. — около 20% всей выдачи. Тогда же регулятор сообщил, что рост цен на жилье в стране составил 15,6%. В документе отмечалось, что такие результаты «в значительной степени нивелируют выгоду для заемщиков от более низких ставок».

Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в январе рассказал НСН, что льготная ипотека — далеко не главный фактор роста цен на жилье. По его словам, первая причина — долгосрочное обесценивание рубля. «Люди думают, как сберечь средства и используют покупку жилья как средство сохранить деньги», — сказал он. «Второй фактор — снижение Центробанком ключевой ставки. Это привело к двух-трехкратному снижению ставок по депозитам. Раз хранить деньги во вкладах стало невыгодно, люди пошли покупать жилье», — отметил эксперт.

По его словам, третий фактор — сокращение объемов строительства в России в 1,5-2 раза из-за мер, которые предприняли власти РФ для защиты прав дольщиков. «Основные механизмы этой защиты прав — сокращение Минстроем числа компаний, которые могут привлекать средства дольщиков примерно в шесть раз и введение эскроу-счетов», — рассказал риэлтор.

Однако в марте Апрелев сообщил НСН, что в Москве, например, дальнейшего роста цен уже не будет из-за отсутствия спроса.

«Подорожание стоимости рабочей силы из-за дефицита мигрантов и срывы сроков строительства приводят к удорожанию жилья, строительство которого идет за счет банковских кредитов. Но застройщикам не удастся повысить цены так, чтобы компенсировать эти издержки, потому что спрос на жилье снижается. Сейчас в Москве роста цен на жилье нет и без стимулирования спроса на рынке жилья, например, понижения ставки по ипотеке на готовое жилье, нас ждет снижение объемов строительства в ближайшей перспективе. В этой связи роста цен на рынке жилья ждать не стоит, так как на падающем спросе повысить цены застройщики не смогут», — сказал почетный член Российской гильдии риэлторов.

Между тем, член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил НСН, что запуск программы льготной ипотеки и рост цен на жилье никак не связаны.

«Давайте говорить честно, а не то, что льготная ипотека привела к росту цен. Рост цен произошел не из-за этого. Не надо скрывать экономические проблемы тем, что государство дало льготу. Это опасно, потому что в дальнейшем государство скажет: зачем давать льготу — мы цены поднимем! Как ставки по ипотеке могут влиять на цены? Они могут стимулировать или не стимулировать спрос, а на цены влияет общеэкономическая ситуация», — сказал он.

Вместе с тем, Барсуков отметил, что программа льготной ипотеки была направлена на поддержку застройщиков, и сейчас ее можно начать сворачивать, а средства перенаправлять на поддержку семей.

Правительство запустило льготную ипотеку под 6,5 процента год назад, весной 2020 года, в рамках антикризисных мер. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что к 1 июля власти совместно с ЦБ примут решение по дальнейшей судьбе программы с учетом ситуации в каждом регионе. Также, по его словам, планируется использовать дифференцированный подход.

