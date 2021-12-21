«Продавцы не могут, покупатели не хотят»: Ипотечному рынку предрекли стагнацию
Депозиты и фондовый рынок сейчас предлагают более высокую доходность, чем сдача квартиры в аренду, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку, что, по мнению главы института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, приведет к подъему ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%.
«Рыночная ставка в стране по ипотеке состоит из ключевой плюс еще 2% – это маржа банка. Справедливая цена сегодня 10,5%. Кстати, Сбербанк сработал на опережение и повысил ставку до 9,8% еще неделю назад. Если добавить к этому еще обязательное страхование, то будет 11-11,5%, что почти в два раза выше, чем было еще год назад. Это приведет к серьезному охлаждению спроса, потому что многие граждане не впишутся в новые реалии. Квадратный метр подорожал на 30%, ставка возросла в два раза. Спрос упадет существенно, люди переориентируются на рынок аренды, в Москве даже есть небольшой ажиотаж в этой сфере», - пояснила Радченко.
По мнению главы Международной академии ипотеки и недвижимости, до лета 2022 года строительный рынок ожидает стагнация.
«Существенное падение цен вряд ли начнется в ближайшие полгода, застройщики поднакопили жирок за время ажиотажа, и у них нет возможности слишком снижать цены из-за выросшей себестоимости строительства: стройматериалы, то же проектное финансирование выросло, стоимость рабочей силы – на стройках некому работать. Будет противостояние или стагнация рынка. Продавцы не могут опускать, а покупатели не могут и не хотят покупать по нынешним ценам. В эти полгода вряд ли правительство что-то сделает, потому что льготная программа ипотеки заканчивается только в июле 2022 года, по ней 7% на новостройку, кредит до 3 млн рублей, можно по-прежнему ею воспользоваться. Думаю, пока что правительство будет стоять в стороне и наблюдать за процессом. А вот уже ближе к лету, возможно, будет модификация этой программы», - отметила она.
Мутко также заявил, что рост ставок замедлит темпы выдачи ипотеки в 2022 году на 26,3%. Комментируя эти данные, Радченко предположила, что спрос упадет еще сильнее.
«Я думаю, что больше, от 30 до 40% произойдет снижение, просто потому что доходы граждан который год не растут. Откуда в нашей экономике, которая, мягко скажем, не на подъеме, появится новый платежеспособный спрос для обслуживания той же ипотеки? У нас турбулентность на рынке труда, бизнес тоже перебивается, выживет-не выживет. Основной спрос был сформирован людьми с депозитами, из-за низких процентов весной 2020 года они перекладывали сбережения в котлован. Сейчас все люди, у которых был инстинкт сохранить свои сбережения в бетоне, исчерпались, а депозиты сейчас снова выросли под 8-9%, что гораздо интереснее, чем доход от аренды недвижимости без всякой проблемы с жильцами. Люди снова переходят в банковский сектор, на фондовый рынок, где прекрасная доходность в валюте. Покупательскому спросу, который был на протяжении последних полутора лет, на сегодняший день неоткуда взяться», - резюмировала собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что уходящий 2021 год завершается гораздо в лучшей форме, чем можно было ожидать, реальные доходы населения выросли и восстановились до показателей 2019 года.
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