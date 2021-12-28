Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден

Пик роста цен на недвижимость в России пройден. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

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По ее словам, ставки по ипотеке могут немного увеличиться. Набиуллина подчеркнула, что цены не будут расти большими темпами.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаЦентробанкРоссия
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