Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден
Пик роста цен на недвижимость в России пройден. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».
По ее словам, ставки по ипотеке могут немного увеличиться. Набиуллина подчеркнула, что цены не будут расти большими темпами.
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден
- СК проверит информацию о жестоком обращении с ребенком в кировском детском саду
- В ЦБ выразили надежду на снижение инфляции к концу 2022 года
- Туроператоры пожаловались в Роспотребнадзор на невыплату компенсаций по страховке пьяным туристам
- Косачев: Россия имеет право защищать своих граждан за рубежом
- Умер актер из фильма «Кортик» Виталий Быков
- СК возбудил дело после аварийной посадки Ми-2 в Удмуртии
- Кулеба: Принятие российских требований безопасности унизит США
- Экономист допустил инфляцию до 12% по итогам 2022 года
- Режиссер «Игры в кальмара» задумал снять третий сезон сериала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru