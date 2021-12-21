Мутко предрек двузначные проценты по ипотеке в 2022 году
Ставки по ипотеке в России в 2022 году могут увеличиться до 10–10,2%. Об этом заявил гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в интервью РБК.
По его словам, рост идет из-за повышения ключевой ставки. Мутко отметил, что ставки на вторичный рынок примерно на 0,25–0,5 процентного пункта выше.
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что ипотека может замереть, если ЦБ продолжит свою позицию по повышению ключевой ставки.
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