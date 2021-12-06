«Ипотека может замереть»: Риэлтор призвал Центробанк не переходить «предел»

Повышение Сбербанк ставок по ипотеке было ожидаемым, а главной угрозой рынку может стать решение ЦБ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Ранее стало известно, что Сбербанк вновь повысил ставки по ипотеке. Ставка для квартир на вторичном рынке и в новостройках теперь составляет 9,3%. До этого банк уже повышал ипотечные ставки 15 ноября.