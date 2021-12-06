«Ипотека может замереть»: Риэлтор призвал Центробанк не переходить «предел»
Люди ожидали повышения ставки по ипотеке, хотя уже вышли «на предел» покупательской способности, сказал НСН Константин Барсуков.
Повышение Сбербанк ставок по ипотеке было ожидаемым, а главной угрозой рынку может стать решение ЦБ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Ранее стало известно, что Сбербанк вновь повысил ставки по ипотеке. Ставка для квартир на вторичном рынке и в новостройках теперь составляет 9,3%. До этого банк уже повышал ипотечные ставки 15 ноября.
«Повышение ставок было ожидаемо, и ни к чему сильно ужасному это не приведет. Люди и так понимали, что ставки будут расти, но мы ждем другой вещи, – что будет делать Центробанк? Если ЦБ продолжит свою позицию по повышению ключевой ставки, тут могут возникнуть проблемы на рынке, потому что банки дальше будут поднимать ставки, и тогда ипотека может просто замереть. Если ключевая ставка будет выше 8,5%, это будет достаточно тяжело для рынка ипотеки и, возможно, тогда произойдут какие-то кардинальные изменения», - сказал Барсуков.
По его словам, спрос на квартиры сегодня остается хорошим, однако покупатели уже достигли «предела».
«Спрос достаточно хороший. Единственное, что люди вышли на предел покупательской способности. Если начать цены поднимать еще выше, спрос заметно приостановится. Именно поэтому с большой долей вероятности в следующем году мы повышения цен не увидим», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце октября Банк России в шестой раз за 2021 года поднял ключевую ставку, на этот раз до 7,5% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что в декабре ставка вновь может быть повышена.
Предприниматель Дмитрий Потапенко говорил «Радиоточке НСН», что инфляция в России растет в том числе и из-за неверных решений Центробанка по ключевой ставке. По его словам, повышение «изо дня в день» ключевой ставки и другие действия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «сушат экономику со страшной силой» и загоняют бизнес в «абсолютную кабалу».
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