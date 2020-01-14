АРБ: В 2020 году россиянам будут чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Банки стали с меньшей охотой выдавать автокредиты: уровень одобрения по этому продукту за год упал на 7,2 п.п., до 43,5%.

Среди причин — меры ЦБ против роста закредитованности населения и стагнирующие доходы, заявляют эксперты рынка. В эфире НСН это подтвердил и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Отказов будет больше и с учетом позиции регулятора из-за закредитованности россиян, и с точки зрения требований к заемщикам, которые возрастают. Но я считаю их избыточными, потому они сдерживают развитие рынка в целом. Важным элементом в данном случае является конкуренция на рынке. Круг организаций, выдающих кредиты, ограничен. И часто они отказывают в кредитах, не имея на то существенных оснований. К тому же такое указание поступило от ЦБ», - высказал свое мнение эксперт.