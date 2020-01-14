АРБ: В 2020 году россиянам будут чаще отказывать в кредитах
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН заявил, что 60% отказов предоставить кредит россиянам дело не ограничится.
Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Банки стали с меньшей охотой выдавать автокредиты: уровень одобрения по этому продукту за год упал на 7,2 п.п., до 43,5%.
Среди причин — меры ЦБ против роста закредитованности населения и стагнирующие доходы, заявляют эксперты рынка. В эфире НСН это подтвердил и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
«Отказов будет больше и с учетом позиции регулятора из-за закредитованности россиян, и с точки зрения требований к заемщикам, которые возрастают. Но я считаю их избыточными, потому они сдерживают развитие рынка в целом. Важным элементом в данном случае является конкуренция на рынке. Круг организаций, выдающих кредиты, ограничен. И часто они отказывают в кредитах, не имея на то существенных оснований. К тому же такое указание поступило от ЦБ», - высказал свое мнение эксперт.
2019 год отметился пугающей статистикой закредитованности россиян: каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей. Правительство планирует ситуацию изменить. Например, в Минэкономразвития намерены сократить до 10% к 2024 году долю заёмщиков, которые отдают больше половины доходов за кредиты.
«Причин спада несколько: это долговая нагрузка, повышение требований к заемщикам, но в большой степени, из-за того, что мы не занимаемся развитием кредитного рынка, а говорим ему: "ату! ату!". А на то, что из-за узкого круга кредитующих организаций очень высокие ставки и многие не могут их выплатить, на это мы закрываем глаза», - считает Гарегин Тосунян.
Как пишет РБК, в 2019 году объемы выдачи банковских кредитов населению росли примерно на 20%. Согласно прогнозу регулятора, в 2020 году рост потребкредитования замедлится до 10% в годовом выражении, а ипотечное кредитование будет расти на 20%.
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