«За права заемщиков»: Закредитованность россиян растет, а просрочки падают
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».
2019 год отметился пугающей статистикой закредитованности россиян: каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей, а Всемирный банк и вовсе предсказал России стагнацию экономики в связи с кредитными долгами граждан. Для точного понимания масштабов проблемы проект «За права заёмщиков» ОНФ подготовил обновление карты закредитованности россиян.
Руководитель проекта Евгения Лазарева в эфире НСН заявила, что закредитованность жителей России растёт, однако просрочки по кредитам снижаются.
«В течение этого года уровень закредитованности находится на показателе в 30%, то есть уровень закредитованности растет. При этом мы наблюдаем стабильное состояние плохих долгов – доля просрочки снижается… В настоящий момент в среднем россияне треть своей зарплаты должны за кредиты. В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность домохозяйства составляет 301,4 тыс рублей, в прошлом году это было 250 тыс рублей. Средняя просрочка составляет 13,4 тыс рублей, годом ранее было 14 тыс рублей. Но при этом в определенных категориях наблюдается прирост – ипотечных и потребительских ссуд», - сказала она.
Правительство планирует бороться с закредитованностью россиян. Например, в Минэкономразвития намерены сократить до 10% к 2024 году долю заёмщиков, которые отдают больше половины доходов за кредиты. В Центробанке в связи с этим отметили, что в 2020 году обязательные платежи могут вырасти почти на 5%.
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