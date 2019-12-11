«За права заемщиков»: Закредитованность россиян растет, а просрочки падают

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Россияне в долгах: Итоги года и презентация карты закредитованности».

2019 год отметился пугающей статистикой закредитованности россиян: каждый второй заёмщик в России отдаёт более 50% своих доходов на кредиты, доля обязательных платежей составляет более 15% от общих доходов населения – 9,3 трлн рублей, а Всемирный банк и вовсе предсказал России стагнацию экономики в связи с кредитными долгами граждан. Для точного понимания масштабов проблемы проект «За права заёмщиков» ОНФ подготовил обновление карты закредитованности россиян.

Руководитель проекта Евгения Лазарева в эфире НСН заявила, что закредитованность жителей России растёт, однако просрочки по кредитам снижаются.