«Пили мою кровь»: Лидер «Миража» раскрыл, как срывали концерт в «Олимпийском»

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что подготовка к выступлению коллектива в спорткомплексе «Олимпийский» в 2004 году сопровождалась конфликтами и давлением со стороны представителей солисток. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам музыканта, обсуждалось участие Маргариты Суханкиной и Наталии Гулькиной, однако переговоры осложнили их юристы и администраторы, которые, как выразился Горбашов, «пили ему кровь» на протяжении нескольких месяцев. Он отметил, что сами артистки в этом напрямую не участвовали, но их представители «ходили толпой» и постоянно меняли условия.

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Горбашов добавил, что идея концерта в «Олимпийском» изначально вызывала скепсис у его коллег по шоу-бизнесу — многие сомневались, что группе удастся собрать такую площадку. Однако при поддержке единомышленников концерт все же состоялся.

По словам музыканта, ему пришлось вложить в организацию собственные средства. При этом, утверждает он, концерт пытались сорвать — от спонсора, отказавшегося от своих обязательств, до появившихся «правообладателей», пытавшихся запретить выступление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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