Сотрудников «Транснефть-Урала» арестовали по делу о взятке
Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца двух сотрудников компании «Транснефть-Урал», подозреваемых в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По версии следствия, фигуранты, используя служебное положение и действуя по предварительному сговору, получили от предпринимателя 200 тысяч рублей. Средства, как утверждается, были переданы за содействие при заключении контрактов, приемке и подписании актов выполненных работ, а также за общее покровительство.
Обвиняемые занимали должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Им предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 5 ст. 290 УК — получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передает «Радиоточка НСН».
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