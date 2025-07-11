Сотрудников «Транснефть-Урала» арестовали по делу о взятке

Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца двух сотрудников компании «Транснефть-Урал», подозреваемых в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, фигуранты, используя служебное положение и действуя по предварительному сговору, получили от предпринимателя 200 тысяч рублей. Средства, как утверждается, были переданы за содействие при заключении контрактов, приемке и подписании актов выполненных работ, а также за общее покровительство.