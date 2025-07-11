Путин утвердил новые правила ношения военной формы

Это уже не первые изменения, внесенные в уставную форму в 2024 году. В апреле были обновлены требования к одежде представителей командного состава ФСБ, сотрудников Главного управления спецпрограмм при президенте, а также служащих ФСО.

Тогда же пересмотрели форму для женщин-военных, включая тех, кто проходит службу в морских частях и учебных подразделениях ФСБ. Обновления затронули и морскую форму — изменились, в частности, погоны офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, находящихся на флоте, передает «Радиоточка НСН».

