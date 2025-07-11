Путин утвердил новые правила ношения военной формы
Президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке правил ношения военной формы. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступил в силу с момента подписания.
Согласно изменениям, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии установлены брюки с кантами и лампасами определенных цветов — как к форме с коротким, так и с длинным рукавом. Также расширен комплект полевой формы: в него включена рубашка камуфлированной расцветки. Такая рубашка вводится для военнослужащих ВС РФ, курсантов и сотрудников военных образовательных учреждений, а также для женщин-военнослужащих.
Это уже не первые изменения, внесенные в уставную форму в 2024 году. В апреле были обновлены требования к одежде представителей командного состава ФСБ, сотрудников Главного управления спецпрограмм при президенте, а также служащих ФСО.
Тогда же пересмотрели форму для женщин-военных, включая тех, кто проходит службу в морских частях и учебных подразделениях ФСБ. Обновления затронули и морскую форму — изменились, в частности, погоны офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, находящихся на флоте, передает «Радиоточка НСН».
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