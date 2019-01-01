Кучерена: От закредитованности россиян спасет только повышение зарплат
Специально для НСН юрист Анастасия Кучерена подготовила топ главных новостей финансовой сферы.
Закредитованность населения может привести ко «взрыву» в экономике России
Глава Минэкономразвития Максим Орешки заявил, что проблема закредитованности российского населения может привести ко «взрыву» в экономике через три года.
Анастасия Кучерена: «А вот еще одна новость, она дополняет предыдущую. Российские банки с начала 2019 года начали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам. Таковы данные Объединенного кредитного бюро. Если с января по май 2018 года таких кредитов было выдано пять тысяч, то с января по май 2019-го — 12,5 тысячи. Поскольку большинство россиян получает зарплату в 23,5 тысячи рублей ( об этом нам сообщает Росстат), при такой зарплате необходимость кредитования возрастает. Населению просто необходимо брать потребительские кредиты для решения самых насущных вопросов. Мне кажется, что единственным решением проблемы закредитованности может стать повышение зарплат не только в центральных регионах, но и по всей стране», - подчеркнула управляющий партнер юридической компании «Кучерена групп» Анастасия Кучерена, общаясь с НСН.
Объем свободных денег в бюджете граждан РФ в июне вырос
Объем свободных денег в бюджете граждан РФ в июне вырос по сравнению с маем почти на 11 с половиной процента, составив 33 тысячи рублей, свидетельствуют данные холдинга «Ромир». В декабре прошлого года этот показатель достигал почти 36 с половиной тысячи рублей.
Анастасия Кучерена: «Интересно, где же проживают граждане, в бюджете которых есть свободные 33 тысячи рублей? Особенно если участь предыдущие новости», - сказала она НСН.
В России зафиксирован резкий рост числа мигрантов
За четыре месяца 2019 года эксперты зафиксировали в России резкий миграционный прирост населения. Об этом говорится в мониторинге Института Гайдара. Прирост мигрантов с января по апрель текущего года увеличился на 57,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
Анастасия Кучерена: «Надо сказать, что российские граждане неохотно соглашаются на ту работу, за которую активно берутся иностранные граждане. Поэтому все чаще и чаще на строительных объектах мы можем встретить именно мигрантов из республик бывшего СССР. Несмотря на то, что на территории РФ, даже такая зарплата по сравнению с деньгами, которые они получали на родине, конечно, существенно отличается. Остается только надеяться на то, что за мигрантами будет вестись очень жесткий контроль и их деятельность в нашей стране будет осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства», - заметила Анастасия Кучерена в эфире НСН.
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