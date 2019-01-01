Кучерена: От закредитованности россиян спасет только повышение зарплат

Анастасия Кучерена: «Надо сказать, что российские граждане неохотно соглашаются на ту работу, за которую активно берутся иностранные граждане. Поэтому все чаще и чаще на строительных объектах мы можем встретить именно мигрантов из республик бывшего СССР. Несмотря на то, что на территории РФ, даже такая зарплата по сравнению с деньгами, которые они получали на родине, конечно, существенно отличается. Остается только надеяться на то, что за мигрантами будет вестись очень жесткий контроль и их деятельность в нашей стране будет осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства», - заметила Анастасия Кучерена в эфире НСН.

