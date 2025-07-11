В России допустили визит посланника Трампа в Киев в ближайшее время

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог может посетить Киев с недельным визитом, чтобы лично оценить обстановку и передать информацию Дональду Трампу. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, наиболее вероятной причиной визита может быть поручение от главы Белого дома. Трамп, как отметил эксперт, формирует новую стратегию по украинскому направлению и заинтересован в сборе первичной информации «на местах».