В России допустили визит посланника Трампа в Киев в ближайшее время
Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог может посетить Киев с недельным визитом, чтобы лично оценить обстановку и передать информацию Дональду Трампу. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков.
По его словам, наиболее вероятной причиной визита может быть поручение от главы Белого дома. Трамп, как отметил эксперт, формирует новую стратегию по украинскому направлению и заинтересован в сборе первичной информации «на местах».
Марков также не исключил, что визит Келлога может носить и личный характер, поскольку его дочь, по данным политолога, тесно взаимодействует с украинскими властями. В этом контексте поездка может быть совмещена с исполнением служебных задач и посещением семьи.
Комментируя возможную трансформацию внешней политики Вашингтона, эксперт предположил, что при Трампе поддержка Украины станет минимальной и будет носить скорее символический характер. Он добавил, что сам Трамп, вероятно, стремится дистанцироваться от этой повестки, которая, по мнению политика, вызывает в США устойчивый негативный фон, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru