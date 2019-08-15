Экономист раскрыл опасность закредитованности россиян
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН прокомментировал данные нового опроса ВЦИОМ.
От 30% до 50% совокупного дохода семьи ежемесячно отдают в качестве процентов по кредитам 21% россиян. Такие данные содержаться в новом опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть участников исследования (31%) отдает кредитным учреждениям от 10% до 20% дохода. И 16% респондентов выплачивают от 21% до 30% бюджета.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил опасность высокой закредитованности россиян.
«У нас люди должны относительно немного, например, в сравнении с Европейским союзом. На каждого гражданина приходится не такая большая сумма. Но по уровню платежей мы находимся на стандартном уровне развитых экономик. Это очень высокий уровень. Это чревато серьезными проблемами для экономики, потому что люди не смогут наращивать потребление. Он уже потребили то, что могли потребить, и теперь завязаны на проценты. Они не столь много взяли, но очень много отдают», - указал он.
Ранее Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему рубль будет дешеветь.
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