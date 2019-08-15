Экономист раскрыл опасность закредитованности россиян

«У нас люди должны относительно немного, например, в сравнении с Европейским союзом. На каждого гражданина приходится не такая большая сумма. Но по уровню платежей мы находимся на стандартном уровне развитых экономик. Это очень высокий уровень. Это чревато серьезными проблемами для экономики, потому что люди не смогут наращивать потребление. Он уже потребили то, что могли потребить, и теперь завязаны на проценты. Они не столь много взяли, но очень много отдают», - указал он.

Ранее Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему рубль будет дешеветь.

