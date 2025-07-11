Оценить, насколько серьезно будут влиять погодные изменения в Бразилии или Вьетнаме на ситуацию на мировых кофейных биржах, пока сложно. Но если чашка кофе подорожает, то, скорее, это произойдёт не из-за роста стоимости кофейного сырья, а из-за давления внутренних факторов, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Эксперты прогнозируют значительный рост цен на кофе в 2025 году — до 40%. Основной причиной подорожания стали экстремальные погодные условия в ключевых странах-производителях напитка – Бразилии и Вьетнаме. Первая столкнулась с серьезной засухой, вторая – с аномальными ливнями, сообщает abireg.ru. Некоторые эксперту утверждают, что чашка кофе в России подорожает до 500 рублей.

«Цены на кофе значительно снизились по сравнению с началом года, особенно в марте и апреле. Однако они всё ещё остаются на высоком уровне. Например, цена арабики в начале года составляла чуть более 400 центов за фунт, а сейчас она чуть ниже 300 центов за фунт. Это существенное снижение произошло за последний месяц. Если говорить о робусте, то его стоимость в начале года достигала 5500 долларов за тонну, а сейчас она составляет около 3300 долларов. Это значительно ниже, чем было в начале года. Однако по сравнению с 2020-2022 годами, текущие цены всё ещё высоки. Пока нет признаков того, что биржа начала разворачиваться и существенно изменять цены», - сказал Чантурия.