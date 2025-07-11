Россиян предупредили, что кофе до конца года дешевле не станет
Закупочные цены на кофейное зерно ощутимо снизились с начала года, но находящееся сейчас в России сырье приобреталось по более высоким ценам, поэтому себестоимость кофе останется высокой, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Оценить, насколько серьезно будут влиять погодные изменения в Бразилии или Вьетнаме на ситуацию на мировых кофейных биржах, пока сложно. Но если чашка кофе подорожает, то, скорее, это произойдёт не из-за роста стоимости кофейного сырья, а из-за давления внутренних факторов, рассказал НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Эксперты прогнозируют значительный рост цен на кофе в 2025 году — до 40%. Основной причиной подорожания стали экстремальные погодные условия в ключевых странах-производителях напитка – Бразилии и Вьетнаме. Первая столкнулась с серьезной засухой, вторая – с аномальными ливнями, сообщает abireg.ru. Некоторые эксперту утверждают, что чашка кофе в России подорожает до 500 рублей.
«Цены на кофе значительно снизились по сравнению с началом года, особенно в марте и апреле. Однако они всё ещё остаются на высоком уровне. Например, цена арабики в начале года составляла чуть более 400 центов за фунт, а сейчас она чуть ниже 300 центов за фунт. Это существенное снижение произошло за последний месяц. Если говорить о робусте, то его стоимость в начале года достигала 5500 долларов за тонну, а сейчас она составляет около 3300 долларов. Это значительно ниже, чем было в начале года. Однако по сравнению с 2020-2022 годами, текущие цены всё ещё высоки. Пока нет признаков того, что биржа начала разворачиваться и существенно изменять цены», - сказал Чантурия.
Что касается российского рынка, то в ближайшие полгода не стоит ожидать снижения цен на готовый кофе, будь то жареный, молотый или в кофейнях.
«Кофе, который сейчас находится в России, был закуплен в начале года по высоким ценам. Поэтому себестоимость у производителей пока остаётся высокой. Соответственно, в ближайшие полгода цены на сырье в России останутся на высоком уровне», - уточнил глава ассоциации.
На сегодняшний день общая ситуация на кофейном рынке выглядит, по словам эксперта, более-менее комфортно, хотя внутренние факторы давят на себестоимость, что отразится на стоимости готового напитка.
«На себестоимость кофе в России влияет повышение тарифов и высокая стоимость кредитов. Кроме того, внедрение обязательной маркировки, которая начнётся с какао в конце года и распространится на чай и кофе в первом полугодии следующего года, требует дополнительных инвестиций в переоборудование производственных линий и IT-решения. Это создаёт серьёзную нагрузку на компании. Также на цены влияет курс доллара, который пока остаётся комфортным для компаний, занимающихся производством продукции на импортном сырье. Если курс снова подскочит, то закупать импортное сырье снова станет дорого», - пояснил Чантурия.
Эксперт затруднился сказать, сколько будет стоить чашка кофе в кофейне к концу года. Но, по его словам, если она подорожает, то вряд ли это произойдёт из-за существенного роста стоимости кофейного сырья.
Ранее в «Росчайкофе» исключили опасность для российского рынка от увеличения стоимости матчи.
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