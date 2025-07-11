Сенатский комитет США одобрил $500 миллионов помощи Украине

Комитет по делам вооруженных сил Сената США одобрил продление программы военной помощи Украине до 2028 года с финансированием в объеме $500 миллионов. Соответствующее положение включено в проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, опубликованный на сайте комитета.

Согласно сопроводительным материалам, речь идет о продлении действия Инициативы по содействию Украине в сфере безопасности (USAI) и увеличении ее финансирования. Документ также закрепляет позицию США о поддержке оборонного потенциала Украины и развитии ее Вооруженных сил, способных к сдерживанию угроз.