Сенатский комитет США одобрил $500 миллионов помощи Украине

Комитет по делам вооруженных сил Сената США одобрил продление программы военной помощи Украине до 2028 года с финансированием в объеме $500 миллионов. Соответствующее положение включено в проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, опубликованный на сайте комитета.

Согласно сопроводительным материалам, речь идет о продлении действия Инициативы по содействию Украине в сфере безопасности (USAI) и увеличении ее финансирования. Документ также закрепляет позицию США о поддержке оборонного потенциала Украины и развитии ее Вооруженных сил, способных к сдерживанию угроз.

СМИ: Трамп впервые воспользуется правом на выделение военной помощи Киеву

Помимо этого, проект обязывает министра обороны США Пита Хегсета продолжить предоставление Киеву разведданных, включая спутниковые изображения и другую информацию.

Инициатива комитета станет частью федерального оборонного бюджета, общий объем которого на 2026 год составляет $924,7 млрд. Окончательное утверждение документа потребует согласования с Палатой представителей и подписи президента Дональда Трампа. Возможны изменения в ходе обсуждения законопроекта в Конгрессе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
ТЕГИ:ПомощьУкраинаСенат США

Горячие новости

Все новости

партнеры