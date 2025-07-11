Сенатский комитет США одобрил $500 миллионов помощи Украине
Комитет по делам вооруженных сил Сената США одобрил продление программы военной помощи Украине до 2028 года с финансированием в объеме $500 миллионов. Соответствующее положение включено в проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, опубликованный на сайте комитета.
Согласно сопроводительным материалам, речь идет о продлении действия Инициативы по содействию Украине в сфере безопасности (USAI) и увеличении ее финансирования. Документ также закрепляет позицию США о поддержке оборонного потенциала Украины и развитии ее Вооруженных сил, способных к сдерживанию угроз.
Помимо этого, проект обязывает министра обороны США Пита Хегсета продолжить предоставление Киеву разведданных, включая спутниковые изображения и другую информацию.
Инициатива комитета станет частью федерального оборонного бюджета, общий объем которого на 2026 год составляет $924,7 млрд. Окончательное утверждение документа потребует согласования с Палатой представителей и подписи президента Дональда Трампа. Возможны изменения в ходе обсуждения законопроекта в Конгрессе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатский комитет США одобрил $500 миллионов помощи Украине
- Депутат Останина названа значки для беременных «законодательным ражем»
- Россия массово перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году
- Россиян предупредили, что кофе до конца года дешевле не станет
- Путин утвердил новые правила ношения военной формы
- Группа Casual подготовила киносет для фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
- В школах при приеме введут проверку знания русского у детей мигрантов
- Авиакомпания S7 будет летать в Геленджик из Москвы и Новосибирска
- Вероника Кудерметова вышла в финал Уимблдона-2025 в парном разряде
- Джастин Бибер внезапно выпустил новый альбом «Swag»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru