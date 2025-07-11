Россия массово перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году

Министерство науки и высшего образования России объявило, что новая система высшего образования будет внедрена повсеместно с начала 2027-2028 учебного года. Переход ведущих вузов стартует годом ранее — в 2026–2027 году.

Как уточнили в ведомстве, пилотный проект уже реализуется в ряде университетов, включая МАИ, МИСИС, МПГУ и Санкт-Петербургский горный университет. Новая модель заменит Болонскую систему, от которой в стране решили отказаться.