Россия массово перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году

Министерство науки и высшего образования России объявило, что новая система высшего образования будет внедрена повсеместно с начала 2027-2028 учебного года. Переход ведущих вузов стартует годом ранее — в 2026–2027 году.

Как уточнили в ведомстве, пилотный проект уже реализуется в ряде университетов, включая МАИ, МИСИС, МПГУ и Санкт-Петербургский горный университет. Новая модель заменит Болонскую систему, от которой в стране решили отказаться.

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Согласно действующим правилам Болонской системы, обучение делится на два этапа: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Также в России параллельно существуют программы специалитета, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Новая структура, одобренная указом президента в 2023 году, предусматривает два основных уровня образования: базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное, включающее магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Аспирантура при этом будет переведена в разряд профессионального образования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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