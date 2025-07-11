Группа Casual подготовила киносет для фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
На сцену обязательно выйдут актеры, снимавшиеся в фильмах с саундтреками группы, сказал в эфире НСН Алексей Яшин, пообещав еще и новую версию песни Высоцкого.
Лидер группы Casual Алексей Яшин в интервью НСН рассказал, что музыканты подготовили к фестивалю «НАШИ В ГОРОДЕ» специальный киносет, а также анонсировал появление на сцене известных актеров.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля в столичном кинопарке «Москино». За два дня под открытым небом выступят около 20 групп. В числе участников фестиваля, как рок-музыканты, так и известные актеры, имеющие собственные музыкальные группы. Выступление группы Casual пройдет на киносцене днем 26 июля.
«Мы подготовили специальный киносет, состоящий из песен, которые звучали в фильмах и сериалах. Прозвучат все наши саундтреки. Даже те песни, которые мы обычно не играем, прозвучат в этом сете. Плюс планируется участие актеров, которые снимались в фильмах, для которых мы писали саундтреки. Они тоже будут, но кто именно – пока секрет. Скажу лишь, что они всем известны и обязательно выйдут на сцену. Плюс мы сыграем с оркестром "Глобалис" в их сете три песни: нашу новую песню "Не жалей ни о чем", песню "Мама, ты знаешь…" и песню Высоцкого "Я не люблю"», - отметил музыкант.
Яшин также сообщил, что уже выбрал футболку для выступления.
«Я раньше не был в этом кинопарке, но у меня есть майка с надписью "Москино". Я ее нашел и, естественно, будут в ней выступать. Это очень хорошая площадка. Думаю, что на фестивале будет очень много людей. Как раз будет возможность оценить масштабы этой площадки. Наше лето проходит в выступлениях, совсем недавно мы выпустили новую песню. Единственное, в августе мы выбрали две недельки, чтобы поехать в отпуск и отдохнуть, но к началу сентября вернемся и снова погрузимся в концертную жизнь», - заключил собеседник НСН.
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошел в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает около полумиллиона человек.
В этом году хедлайнерами фестиваля стали группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. На фестивале также выступят актриса Юлия Пересильд и её группа «МАNДРАГОРА», актер Гоша Куценко со своей группой «ГК», ДЕМИДОВAND участника «Квартета И» Александра Демидова, группы «ПилОт», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Елена Jaya, «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».
До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус, также доехать можно от станции метро «Ольховая».
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