«Счастье будущего материнства должно быть написано у девушки на лице, а не на значках, которые на нее хотят повесить. И потом, возможно, кто-то не хочет это афишировать. Это еще и вопрос воспитания, потому что надо с детства воспитывать уважительное отношение к девушкам, женщинам. Начинать прививать это надо с детского сада, школы, продолжать в вузах. В том числе, начинать надо воспитывать и отдельных наших депутатов, которые в законодательном раже пытаются юридически регулировать нравственные воспитательные нормы, которые этому не поддаются», - считает Останина.

В 2019 году депутат Милонов уже предлагал ввести специальные знаки для беременных женщин, в том числе для использования на автомобилях или в общественном транспорте, чтобы повысить информированность общества и обеспечить им дополнительные удобства, например, места для парковки. Однако тогда инициатива не получила поддержки.

