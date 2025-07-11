Депутат Останина названа значки для беременных «законодательным ражем»
Предложение депутата Милонова о необходимости введения значков для ожидающих ребенка женщин пытается закрепить законе нравственные нормы, которые юридическому регулированию не поддаются, заявила НСН его коллега Нина Останина.
Уважение к беременным женщинам можно привить правильным воспитанием, а не юридическими нормами, заявила НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить значки для беременных. По его мнению, беременным девушкам нужен отличительный знак, который будет сигнализировать окружающим о необходимости уступить место или пропустить в очереди. Знак, как уверен автор инициативы, должен приковывать внимание людей, вызывать любовь, уважение и почтение. По словам Милонова, он готовит соответствующий законопроект.
«Счастье будущего материнства должно быть написано у девушки на лице, а не на значках, которые на нее хотят повесить. И потом, возможно, кто-то не хочет это афишировать. Это еще и вопрос воспитания, потому что надо с детства воспитывать уважительное отношение к девушкам, женщинам. Начинать прививать это надо с детского сада, школы, продолжать в вузах. В том числе, начинать надо воспитывать и отдельных наших депутатов, которые в законодательном раже пытаются юридически регулировать нравственные воспитательные нормы, которые этому не поддаются», - считает Останина.
В 2019 году депутат Милонов уже предлагал ввести специальные знаки для беременных женщин, в том числе для использования на автомобилях или в общественном транспорте, чтобы повысить информированность общества и обеспечить им дополнительные удобства, например, места для парковки. Однако тогда инициатива не получила поддержки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатский комитет США одобрил $500 миллионов помощи Украине
- Депутат Останина названа значки для беременных «законодательным ражем»
- Россия массово перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году
- Россиян предупредили, что кофе до конца года дешевле не станет
- Путин утвердил новые правила ношения военной формы
- Группа Casual подготовила киносет для фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
- В школах при приеме введут проверку знания русского у детей мигрантов
- Авиакомпания S7 будет летать в Геленджик из Москвы и Новосибирска
- Вероника Кудерметова вышла в финал Уимблдона-2025 в парном разряде
- Джастин Бибер внезапно выпустил новый альбом «Swag»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru