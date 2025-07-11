Депутат Останина названа значки для беременных «законодательным ражем»

Предложение депутата Милонова о необходимости введения значков для ожидающих ребенка женщин пытается закрепить законе нравственные нормы, которые юридическому регулированию не поддаются, заявила НСН его коллега Нина Останина.

Уважение к беременным женщинам можно привить правильным воспитанием, а не юридическими нормами, заявила НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить значки для беременных. По его мнению, беременным девушкам нужен отличительный знак, который будет сигнализировать окружающим о необходимости уступить место или пропустить в очереди. Знак, как уверен автор инициативы, должен приковывать внимание людей, вызывать любовь, уважение и почтение. По словам Милонова, он готовит соответствующий законопроект.

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«Счастье будущего материнства должно быть написано у девушки на лице, а не на значках, которые на нее хотят повесить. И потом, возможно, кто-то не хочет это афишировать. Это еще и вопрос воспитания, потому что надо с детства воспитывать уважительное отношение к девушкам, женщинам. Начинать прививать это надо с детского сада, школы, продолжать в вузах. В том числе, начинать надо воспитывать и отдельных наших депутатов, которые в законодательном раже пытаются юридически регулировать нравственные воспитательные нормы, которые этому не поддаются», - считает Останина.

В 2019 году депутат Милонов уже предлагал ввести специальные знаки для беременных женщин, в том числе для использования на автомобилях или в общественном транспорте, чтобы повысить информированность общества и обеспечить им дополнительные удобства, например, места для парковки. Однако тогда инициатива не получила поддержки.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:БеременностьВиталий Милонов

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