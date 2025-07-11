Брат Елены Блиновской пожаловался на арест всех активов

По его словам, он с семьей может проживать в арестованном имуществе.

«У меня сейчас заблокированы все счета, арестовано все имущество, изъяты все наличные. Мы работаем с адвокатом. У Лены их целая компания, нам вот одного выделили. Но я думаю нанять своего, потому что ее адвокаты в первую очередь защищают ее интересы. У них и так много дел. Мы уже два года в таком стрессе живем, поэтому уже привыкли даже. Мы можем проживать в арестованном жилье. Отец подписал бумагу, что мы храним вещи, которые находятся в коттедже Лены. Леша, муж Лены, сейчас на СВО, поэтому там никто не живет», - заключил Останин.

Ранее Останин заявлял, что не получал значительной материальной поддержки от сестры. По его словам, за все время та перевела ему лишь 19 рублей в рамках одного из ее марафонов - сумму, которую он якобы когда-то одолжил ей в детстве, передает «Радиоточка НСН».

