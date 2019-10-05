Бедность и закредитованность россиян подтвердили экономисты
Экономисты в эфире НСН назвали причины падения доходов граждан России из-за кредитов.
Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат, сообщает ТАСС.
По данным Министерства финансов, заработная плата россиян в первом полугодии 2019 года выросла на 1,5 процента. При этом динамика располагаемых доходов снизилась до -1,3 процента, в том числе из-за платежей по кредиту.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН предсказал в России кредитный кризис в недалёком будущем. Причину он видит в том, что часть страны уже вынуждена жить в кредит.
«С этой управленческой командой ничего не изменится. По поводу закредитованности: за последние 1,5 года долги россиян перед банками выросли на 4,5 триллиона рублей — это более чем 37%, примерно с 13 триллионов рублей в начале 2018 года до 17,5 триллионов рублей сегодня. Модель поведения населения понятна — если “денег нет, вы держитесь”, и “государство вас рожать не просило”, то в принципе ничего не остаётся, кроме как влезать в долги. Это, безусловно, чистый вычет по платежам из реальных располагаемых доходов. И, с моей точки зрения, мы в ближайшие 1,5 лет столкнёмся с мощным кредитным кризисом, потому что платить по долгам уже не возможно», — предупредил экономист.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.
«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассмеялся, услышав на прошлой неделе прогноз министра экономического рaзвития РФ Максима Орешкина о росте реальных располагаемых доходов россиян на один процент во второй половине 2019 года. В эфире НСН эксперт назвал факторы, которые ему мешают поверить в увеличение доходов россиян.
«Мы наблюдаем сейчас на рынке снижение активности по сравнению с 2018 годом, затухание оживления. Оно не очень располагает к тому, чтобы работодатели повышали ставку оплаты труда. Что касается государства, то оно не особо посылает рынку сигналы о необходимости повышения этой ставки. Одновременно с этим государство не обеспечивает оживление на рынке недвижимости, несмотря на снижение ключевой ставки. Пока, по крайней мере. Если бы были заморожены тарифы, можно было бы говорить о том, что люди вздохнут. Но вздохнут ли они на самом деле? Все это создает ситуацию, когда только арифметически можно получить рост доходов населения», - сделал вывод эксперт.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов в пресс-центре НСН назвал причины, по которым бюджетная помощь не доходит до россиян.
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