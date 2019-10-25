Низкая ключевая ставка – дешевый кредит – рост закредитованности

Совет директоров Центрального Банка РФ четвертый раз подряд с июня снизил ключевую ставку, причем сразу на половину процентного пункта, до 6,5% годовых. Чтобы сразу на полпункта – такое происходит впервые с 2017 года. Вместе с тем, специалисты ожидали такого развития событий: аналитики Сбербанка прогнозировали резкое снижение ставки не только в октябре, но и в декабре — оба раза по 0,5 п.п., до 6% к концу года. Они также допустили, что к концу следующего года она будет снижена до 5,5%, то есть до минимума, с которого начала свою историю в 2013 году. О том, что снижение до 6% — реалистичный прогноз, заявил и президент ВТБ Андрей Костин, - напоминает РБК.

Центробанк извлек уроки из кризисного 2014 года, и теперь его действия направлены на то, чтобы за счет дешевых кредитов поддержать внутренний рынок и потребительскую активность, - заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов. Правда, удешевление кредитов, хоть и выгодное для граждан, само по себе не приведет к всплеску потребительской активности, - указал собеседник агентства.

«Удешевление кредитов, конечно, выгодно массовому потребителю, но в то же самое время это – отнюдь не введение в употребление механизма иного рода, то есть не повышение реальных доходов населения через какую-то систему мероприятий. Это просто поддержание потребительской активности, поддержание экономического роста, пусть и в небольшом темпе, но в текущем режиме. И вполне возможно, это поможет сохранить некую позитивную статистику по ВВП и по итогам года показать неплохое в целом состояние экономики, неплохой рост».

Но все это не решает главный вопрос – проблему бедности в России, - полагает Василий Колташов.

«Проблема в том, что это не устраняет главных трудностей: массовая бедность в Российской Федерации, кредит не может решить этот вопрос. Нужны механизмы, которые повысят реальные доходы населения и дадут людям живые деньги в регионах. Тот рецепт, который задействован – рецепт снижения ставки и сохранение именно кредитного механизма. Оборотной стороной этого «чуда» может быть ослабление рубля. И это ослабление может еще уменьшить реальные доходы населения. Получится новое явление народу уже известной нам ситуации, когда продажи растут, цены на недвижимость растут, а реальные доходы населения снижаются. Возникает вопрос, а с чего все эти покупки? А вот с этого самого низкого по цене кредита».

Возникает довольно странная логическая цепочка: низкая ключевая ставка – дешевый кредит – рост закредитованности населения. При отсутствии роста доходов, чтобы эти кредиты гасить. Нам точно надо радоваться решению ЦБ?

