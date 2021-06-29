«Унижение Вашингтона». Россию и Китай заподозрили в общем плане по отказу от доллара
В то же время в Пекине считают, что отказ Москвы от американской валюты может стать «насмешкой над США».
Протест против американской гегемонии – так желание России отказаться от доллара прокомментировал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь. Процесс замещения доллара в международных расчетах станет «насмешкой Москвы над США», приводит слова экономиста газета «Хуаньцю шибао».
Он считает, что дедолларизация не сильно повлияет на Россию, поскольку США, в отличие от Китая и Европы, не являются основным торговым партнером Москвы. При этом российская валюта, по его утверждению, признана стабильным платежным средством. Для Вашингтона же действие российских властей станет неким унижением, поскольку демарш Москвы поставит Вашингтон в «неловкое положение перед союзниками».
В США эту проблему рассматривают несколько в ином контексте. Там все больше говорят о возможном одновременном отказе от доллара России и Китая. Комментируя такой вариант развития событий, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, выступая в Конгрессе, что доллар является «резервной валютой мирового уровня», и другой, которая бы смогла соревноваться с ним, «нет на радарах». Так он ответил на вопрос, как он относится к тому, что китайские и российские власти намерены отказаться от доллара, чтобы создать общий финансовый союз.
Еще в марте глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия и Китай должны переходить к расчетам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования международных платежных систем, контролируемых Западом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Впрочем, заявления об отказе Москвы от доллара нельзя назвать лишь гипотетическими планами. Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упала ниже 50 и составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент. А следующим шагом к дедолларизации стал отказ Минфина от доллара для хранения в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» помимо политического нашел в этом решении и экономический смысл.
«Мировая экономика быстро восстанавливается сейчас, а доллар всегда растет в период кризисов и, наоборот, несколько ослабевает в период быстрого хозяйственного восстановления. Поэтому я вполне допускаю, что на перспективе года-двух мы увидим, что доллар дойдет до уровня 1,3 к евро. То есть ослабление какое-то вполне может быть, в этом отношении, я думаю, смысл действий такого рода есть. Но в целом мне кажется, что если до этого средства были приблизительно равно распределены между долларом и евро, то, в общем-то, одно другое компенсировало», - объяснил специалист.
Он отметил, что на фоне снижения роли доллара для российской экономики на первый план выходят другие валюты, например, юань.
«На сегодня Банк России держит треть всех мировых резервов центральных банков, которые номинированы в юанях. То есть фактически на сегодняшний день на протяжении трех лет мы скупаем юань в наши резервы темпами, которым нет равных в мире. Для чего мы это делаем? Я думаю, чтобы выслужиться перед Пекином. Больше я не вижу особых оснований», - заключил собеседник НСН.
Накануне президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи и объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
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