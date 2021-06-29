«Унижение Вашингтона». Россию и Китай заподозрили в общем плане по отказу от доллара

В США эту проблему рассматривают несколько в ином контексте. Там все больше говорят о возможном одновременном отказе от доллара России и Китая. Комментируя такой вариант развития событий, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, выступая в Конгрессе, что доллар является «резервной валютой мирового уровня», и другой, которая бы смогла соревноваться с ним, «нет на радарах». Так он ответил на вопрос, как он относится к тому, что китайские и российские власти намерены отказаться от доллара, чтобы создать общий финансовый союз.

Еще в марте глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия и Китай должны переходить к расчетам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования международных платежных систем, контролируемых Западом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Впрочем, заявления об отказе Москвы от доллара нельзя назвать лишь гипотетическими планами. Доля доллара в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упала ниже 50 и составила 48,3 процента, тогда как годом ранее показатель превышал 61 процент. А следующим шагом к дедолларизации стал отказ Минфина от доллара для хранения в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» помимо политического нашел в этом решении и экономический смысл.

«Мировая экономика быстро восстанавливается сейчас, а доллар всегда растет в период кризисов и, наоборот, несколько ослабевает в период быстрого хозяйственного восстановления. Поэтому я вполне допускаю, что на перспективе года-двух мы увидим, что доллар дойдет до уровня 1,3 к евро. То есть ослабление какое-то вполне может быть, в этом отношении, я думаю, смысл действий такого рода есть. Но в целом мне кажется, что если до этого средства были приблизительно равно распределены между долларом и евро, то, в общем-то, одно другое компенсировало», - объяснил специалист.

Он отметил, что на фоне снижения роли доллара для российской экономики на первый план выходят другие валюты, например, юань.