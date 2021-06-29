В Китае сообщили, как Россия посмеялась над США

По словам эксперта, вероятный процесс замещения доллара в межнациональных расчетах станет насмешкой Москвы над США. Отмечается, что дедолларизация не сильно повлияет на Россию, так как рубль обладает стабильным статусом в качестве платежного средства, а основными торговыми партнерами Москвы являются Европейский союз и Китай.

Отказ от доллара приведет к негативным последствиям для США, что станет унижением для США.

Доллар останется частью российских валютных резервов России. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что ЦБ учитывает все геополитические риски, а не только экономические факторы, доходность и факторы ликвидности.

