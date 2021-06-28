Путин и Си Цзиньпин продлили Договор о дружбе между Россией и КНР
Главы России и КНР объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, сообщает РИА Новости. Это выяснилось в ходе беседы политиков.
Сегодня российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры. Они проходят в формате видеоконференции, на которой используется специальный закрытый канал связи. Переговоры президентов посвящены 20-летию подписания соответствующего договора.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству атомных блоков в Китае.
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