Путин и Си Цзиньпин продлили Договор о дружбе между Россией и КНР

Главы России и КНР объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, сообщает РИА Новости. Это выяснилось в ходе беседы политиков.

Сегодня российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры. Они проходят в формате видеоконференции, на которой используется специальный закрытый канал связи. Переговоры президентов посвящены 20-летию подписания соответствующего договора.

Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству атомных блоков в Китае.



