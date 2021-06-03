«Вляпались в юань». Иноземцев об отказе ФНБ от долларов

Доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов. Таким образом, доля евро составит 40 процентов, юаня — 30, золота — 20, а британского фунта и японской иены — по пять. Иноземцева смущает ставка Минфина на китайскую валюту.

«Если большая часть денег перейдет в юань, то это ненормально, потому что экономическая война между Китаем и Штатами не закончена, и Китай победителем в ней однозначно выйти не сможет. Как только обострятся эти и так натянутые отношения, то перспективы юаня будут не самые блестящие. Мы в это уже вляпались, честно говоря. Центробанк перевел в юани значительные деньги из резервов. Если это политика, как мы это обычно видим, то тогда мы перейдем от американской валюты к китайской, а если разместить в евро, фунтах, швейцарских франках, то это будет абсолютно правильно с точки зрения экономики», - считает он.

Иноземцев объяснил, почему решение министерство финансов, которое повлечет за собой продажи долларовых активов, никак не повлияет на курс рубля по отношению к этой валюте.

«После этого объявления курс остался стабильным, доллар вырос на три копейки, поэтому мы видим, что фондовые рынки на это не реагируют. Фонд национального благосостояния у нас порядка 115 миллиардов долларов. Если там было около 30 процентов долларов, то это порядка 40 миллиардов. 40 миллиардов долларов это приблизительно полпроцента однодневного оборота валютных рынков. То есть, выбросив такой объем валюты даже в течение одного дня, рынок этого просто не заметит. Поэтому рубль колеблется не в зависимости от того, что Россия продает доллары, а в связи с ценами на нефть, внешнеполитической ситуацией, принятых решений правительства с точки зрения экономического роста и так далее. В данном случае переменной величиной все равно является рубль, а не доллар», - пояснил собеседник НСН.