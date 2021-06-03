«Вляпались в юань». Иноземцев об отказе ФНБ от долларов
Экономист Владислав Иноземцев объяснил, почему в Фонде национального благосостояния решили отказаться от доллара в пользу евро и юаня, и как это повлияет на курс валют.
Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал решение Минфина отказаться от доллара в качестве одной из валют для хранения в Фонде национального благосостояния (ФНБ).
«В первую очередь, это политическая вещь. Объявили же, что Соединенные Штаты нам не дружественная держава. Мы пытаемся подавать сигналы, всячески подтверждающие этот момент. Единственный аргумент, который является рациональным – это то, что мировая экономика быстро восстанавливается сейчас, а доллар всегда растет в период кризисов и, наоборот, несколько ослабевает в период быстрого хозяйственного восстановления. Поэтому я вполне допускаю, что на перспективе года-двух мы увидим, что доллар дойдет до уровня 1,3 к евро. То есть ослабление какое-то вполне может быть, в этом отношении, я думаю, смысл действий такого рода есть. Но в целом мне кажется, что если до этого средства были приблизительно равно распределены между долларом и евро, то, в общем-то, одно другое компенсировало», - объяснил специалист.
Доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на пять процентов. Таким образом, доля евро составит 40 процентов, юаня — 30, золота — 20, а британского фунта и японской иены — по пять. Иноземцева смущает ставка Минфина на китайскую валюту.
«Если большая часть денег перейдет в юань, то это ненормально, потому что экономическая война между Китаем и Штатами не закончена, и Китай победителем в ней однозначно выйти не сможет. Как только обострятся эти и так натянутые отношения, то перспективы юаня будут не самые блестящие. Мы в это уже вляпались, честно говоря. Центробанк перевел в юани значительные деньги из резервов. Если это политика, как мы это обычно видим, то тогда мы перейдем от американской валюты к китайской, а если разместить в евро, фунтах, швейцарских франках, то это будет абсолютно правильно с точки зрения экономики», - считает он.
Иноземцев объяснил, почему решение министерство финансов, которое повлечет за собой продажи долларовых активов, никак не повлияет на курс рубля по отношению к этой валюте.
«После этого объявления курс остался стабильным, доллар вырос на три копейки, поэтому мы видим, что фондовые рынки на это не реагируют. Фонд национального благосостояния у нас порядка 115 миллиардов долларов. Если там было около 30 процентов долларов, то это порядка 40 миллиардов. 40 миллиардов долларов это приблизительно полпроцента однодневного оборота валютных рынков. То есть, выбросив такой объем валюты даже в течение одного дня, рынок этого просто не заметит. Поэтому рубль колеблется не в зависимости от того, что Россия продает доллары, а в связи с ценами на нефть, внешнеполитической ситуацией, принятых решений правительства с точки зрения экономического роста и так далее. В данном случае переменной величиной все равно является рубль, а не доллар», - пояснил собеседник НСН.
Также Иноземцев ответил на вопрос, станет ли Россия после отказа держать средства ФНБ в долларах более независимой.
«Я не так думаю по одной простой причине. По большому счету, если посмотреть на все ситуации с замораживанием активов отдельных стран, как это было, допустим, в Иране или Ираке, то это было сделано, исходя из решения Совета безопасности ООН. Россия постоянный член Совета Безопасности. Против нее ввести такие ооновские санкции невозможно. Блокировать долларовые активы бессмысленно, потому что их объем с одной стороны не слишком велик, с другой стороны блокировка активов из-за политических симпатий и антипатий это катастрофический подрыв доверия к доллару, поэтому они не хотят стрелять себе в ногу. Сколько раз наша оппозиция говорила, что надо наложить санкции на российский внешний долг. И что? Их до сих пор нет. Американцы и европейцы держат часть этого долга, и никто не будет завышать цену, того, что ты имеешь сам. Это полный бред. Соответственно в данной ситуации это еще больший бред прищучить Россию из-за этих 40 миллиардов и блокировать валютный рынок», - объяснил Иноземцев.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах прекратить вложения средств ФНБ в доллары. «Если сегодня у нас по структуре порядка 35 процентов вложений ФНБ в доллары и 35 процентов в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — сказал он. По словам министра, это произойдет в течение месяца.
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